Le 14e navire d'aide humanitaire, envoyé par la Turquie, est parvenu à Gaza , a annoncé dimanche l’Autorité de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD).

Des camions d'aide de l'AFAD “chargés de tentes et de couvertures entrent actuellement à Gaza par le poste frontière de Rafah“, a indiqué l'agence sur X.

“Avec la puissance de notre État et le soutien de notre nation, nous sommes aux côtés de la Palestine”, a souligné le communiqué de l’agence.

“Pour panser les blessures de nos frères et sœurs gazaouis et répondre à leurs besoins temporaires en matière d'abris, nous avons lancé notre #ShipOfGoodness”, avait précédemment déclaré le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya sur X.

Le navire transporte 10 460 tentes, 14 350 couvertures, 20 toilettes et douches portables et 300 générateurs, soit un total de 871 tonnes d'aide humanitaire, a-t-il indiqué.

Soutien continu de la Turquie

Cette aide reflète le soutien continu de la Turquie aux Palestiniens et ses efforts pour atténuer la crise humanitaire à Gaza, dévastée par les attaques israéliennes.

L'accord de cessez-le-feu, qui a débuté le 19 janvier, a mis fin à la guerre génocidaire d'Israël qui a tué plus de 47 300 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et blessé plus de 111 400 personnes depuis le 7 octobre 2023.

Le conflit a fait plus de 11 000 disparus, avec des destructions généralisées et une crise humanitaire.

En novembre de l'année dernière, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également accusé de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave.

TRT Français et agences