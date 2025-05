Alors que sa chaîne de montage de véhicules est à l'arrêt depuis 2020 en Algérie, le constructeur de véhicules français Renault voudrait relancer ses activités de production et de commercialisation, rapporte le site d’information TSA.

Cette fois, sera-t-elle la bonne? En 2023, l’entreprise française avait déjà déposé une première demande d'agrément au ministère de l’Industrie en y incluant le nouveau cahier des charges promulgué en novembre 2022. La demande est demeurée sans suite jusqu'à aujourd'hui.

L’usine Renault, située à Oued Tlelat près d’Oran, assemblait des modèles populaires en Algérie comme la Clio ou la Dacia Stepway.

D'après les informations de TSA, sa situation financière ne cesse de s’enfoncer dans le rouge, et le constructeur devrait prendre une décision cruciale sur son avenir en Algérie à la fin du premier semestre 2025.

Renault, ancien leader du marché des véhicules

Longtemps numéro un du marché algérien, Renault a perdu sa place après la fermeture de son usine à Oran qui avait été inaugurée en 2014, après la suppression en début 2020 du dispositif préférentiel d’importation des kits SKD/CKD destinés à l’assemblage de voitures. Le constructeur de véhicules allemand Volkswagen avait lui aussi été victime de cette mesure et avait dû quitter l'Algérie en 2021, quatre ans après son installation. Conséquence logique des grandes enquêtes contre la corruption lancées en 2019 et qui ont touché les patrons des concessionnaires automobiles algériens. Ces derniers ont été, pour la plupart, condamnés à de lourdes peines et leurs sociétés récupérées par l’État.

Renault, qui en 2020, revendiquait la place de leader du marché automobile algérien avec une part de marché de plus de 25%, a réalisé un investissement initial de 50 millions d'euros pour son usine d’Oran. Initialement, il projetait une production de 25 000 véhicules par an, et envisageait de la porter à 75 000 véhicules.

Lire aussi: Coup dur pour la France: l’Algérie diversifie ses partenaires économiques