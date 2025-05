Lors d’un débat l’opposant à l’élu LR, Florence Portelli, le journaliste Jean-Michel Apathie a affirmé sur les ondes de RTL que “la France a fait des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie” et que “les Nazis se sont comportés comme nous l’avons fait en Algérie.”

Le journaliste français a rappelé les fameuses “enfumades” perpétrées contre les Algériens lors de la colonisation française.

“Ce que nous avons fait, c’est que les villageois algériens se réfugiaient dans des grottes, on a muré les grottes, on a mis du bois devant les grottes, on a allumé du feu et on les a asphyxiés”, a-t-il dénoncé.

Cette sortie a provoqué un tollé chez les représentants politiques et médiatiques de l'extrême droite, qui ont accusé le journaliste de faire du “révisionnisme” en comparant le nazisme à la colonisation de l’Algérie.

Les enfumades étaient une technique utilisée par le corps expéditionnaire français durant la colonisation de l’Algérie, particulièrement en 1844 et 1845.

Dans “L'Afrique française, l'empire de Maroc et les déserts de Sahara” (Paris, éd. A. Barbier) paru en 1846, P. Christian, décrit cette pratique utilisée notamment, par le lieutenant-colonel Pellissier.

Il s’agit “d’asphyxier des tribus entières, soit des milliers de personnes, y compris les femmes et les enfants, réfugiés ou enfermés dans une grotte, en allumant devant l'entrée des feux qui consomment l'oxygène disponible et remplissent les cavités de fumée”.

Interrogé par l’Agence Anadolu, l’historien algérien, Rabah Lounici, précise que ces pratiques étaient fréquemment utilisées lors de la colonisation française.

“Il avait bien utilisé le napalm. Ces méthodes étaient utilisées dès le début de la colonisation de l’Algérie. Quelle est la différence entre les chambres à gaz utilisées par Hitler et le fait d’allumer les feux à l’entrée des grottes qui servaient d’asile pour des tribus algériennes qui fuyaient l’armée française, à l’image des tristement célèbres enfumades du Dahra et de la Mitidja durant les années 1940 ? Les mêmes méthodes et ces armes chimiques sont utilisées contre les moudjahidine (maquisards de l’ALN) durant la guerre de libération. Il s’agit d’une honte passée sous silence par la presse française à l’époque”, affirme-t-il.