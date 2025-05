Mort de 15 secouristes à Gaza: le Croissant-Rouge palestinien dénonce un rapport de l'armée israélienne “truffé de mensonges”

Le croissant rouge palestinien a denoncé les conclusions d’une enquête de l’armée israélienne sur la mort de 15 secouristes palestiniens le 23 mars dernier à Khan Younes. L’enquête conclut à une faute professionnelle.

“Dans la mesure où le rapport est truffé de mensonges, il est nul et non avenu car il justifie les meurtres et attribue la responsabilité de l’incident à une erreur personnelle du commandement sur le terrain, alors que la vérité est toute autre”, d'après Nebal Farsakh, la porte-parole du Croissant-Rouge à Ramallah, en Cisjordanie.

Virgule

Emmanuel Macron à Mayotte, a le chef de l'Etat débute une tournée de cinq jours dans l'Océan indien

Emmanuel Macron est arrivé ce lundi 21 avril, à Mayotte, première étape d’une tournée de cinq jours dans l’océan Indien. Une rencontre est prévue aujourd’hui avec la population et des élus pour faire le point sur la reconstruction de l’archipel, encore sous le choc après le passage en décembre dernier du cyclone Chido.

Il se rendra ensuite dans le département français de la Réunion avant de se rendre à Maurice puis à Antananarivo, la capitale malgache, pour assister au cinquième sommet de la Commission de l’océan Indien composée de cinq Etats insulaires :Madagascar, Maurice, Comores, Seychelles, et la France au titre de La Réunion.

Des élus français “persona non grata” en Israël

Israël a annulé les visas d’une délégation de 27 parlementaires et d'élus de gauche français.

Elle devait se rendre en Israël et dans les territoires palestiniens du 20 au 24 avril.

Cette délégation tiendra une conférence de presse mardi à Paris. Le ministère de l'Intérieur israélien a confirmé avoir annulé les visas en invoquant une loi permettant d'interdire l'entrée du territoire à des personnes qui veulent “agir contre l'État d'Israël”.

RDC: le parti de l'ex-président Kabila suspendu par le gouvernement

En RDC, les activités du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) de l’ancien président Joseph Kabila, "sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national", indique un communiqué du ministère de l'Intérieur .

La suspension des activités du parti de l'ex-président Joseph Kabila, accusé par le gouvernement de garder un "silence complice" face au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, est jugée "arbitraire" par cette formation politique d'opposition.

Ligue 1 française de football: un arbitre touché par un projectile lors de la victoire de Saint-Etienne sur Lyon

En sport pour terminer,un arbitre de touche a été heurté à la tête par un objet jeté depuis une tribune lors du derby entre Saint-Etienne et Lyon. La rencontre s' est soldée par la victoire de Saint-Etienne par deux buts à un.

Cet incident intervient dans un contexte de tension qui a vu les arbitres mis sous pression cette saison: Jérémy Stinat a été violemment mis en cause en février par le dirigeant marseillais Pablo Longoria avant d'être menacé après Auxerre-OM; en mars, Benoît Millot avait lui été violemment pris à partie par l'entraîneur de Lyon Paulo Fonseca, venu contester une décision tête contre tête, une image qui avait choqué.