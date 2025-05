Les artistes peuvent-ils rendre notre monde meilleur, un coup de pinceau à la fois ? Une équipe de chercheurs a tenté de répondre à cette question.

En 2019, une équipe de chercheurs a décidé de voir si les expositions d'art pouvaient provoquer des changements d'attitudes et de comportements chez les gens.

Plus précisément, ils voulaient savoir si l'art pouvait rendre les humains plus bienveillants et plus compréhensifs envers les réfugiés.

L'Université de Vienne a mené une étude au Dom Museum en Autriche, basée sur une exposition intitulée "Montre-moi ta blessure",entre 2018 à 2019.