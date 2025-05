Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a signalé qu'il y a une grave pénurie de fournitures d'abris pour les résidents déplacés.

Le nombre de camions entrant à Gaza pendant la première phase de l’accord de cessez-le-feu signé en janvier entre Israël et le Hamas ne représentait que 75 % de ce qui était attendu, a déclaré Salama Maarouf, le chef du bureau, à l'Agence Anadolu.

“La crise humanitaire s'aggrave”, a-t-il déploré.

Maarouf a indiqué que Gaza a besoin de 200 000 tentes, mais le nombre livré est bien inférieur à la moitié de ce total. De plus, seules 15 maisons mobiles sont entrées dans l'enclave, loin des 60 000 nécessaires pour accueillir les familles déplacées.

Il a souligné qu’outre les pénuries de tentes et de logements temporaires, l’enclave fait également face à des manques critiques d'autres articles liés aux abris, y compris les générateurs, les batteries, les systèmes d'énergie solaire et les machines lourdes.

Entrée de l'aide humanitaire arrêtée

Il a affirmé que Gaza a identifié le besoin de 500 véhicules pour soutenir les efforts de secours et de reconstruction, mais a signalé que seuls neuf bulldozers étaient entrés sur le territoire dans le cadre de la première phase de l'accord.

Le gouvernement israélien a arrêté l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza tôt dimanche, quelques heures après l'expiration de la première phase de l'accord de cessez-le-feu de Gaza.

Cet accord est intervenu après 15 mois d’une guerre génocidaire menée contre Gaza par Israël qui a tué plus de 48 380 personnes, principalement des femmes et des enfants, et a laissé l'enclave en ruines.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave.



