L'Eurostat a indiqué, dans un communiqué, que cette hausse palpable du taux d'inflation est principalement causée par la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation, en raison des répercussions de la crise russo-ukrainienne.

Selon la même source, la contribution du secteur de l'énergie a été la plus élevée, à 39,2 % en mai, contre 37,5 % en avril précédent, suivi du secteur de l'alimentation, de l'alcool et du tabac à 7,5 % contre 6,3 %, il y a un mois.

Le communiqué a montré que le taux d'inflation, à l'exclusion du secteur de l'énergie, s'élevait à 4,6% en mai, contre 4,1% en avril précédent.

Le taux d'inflation le plus élevé a été enregistré en Estonie avec 20,1 %, suivie de la Lituanie avec 18,5 %, tandis que le taux d'inflation le plus bas a été enregistré à Malte, à 5,6 %, et en France à 5,8 %.

La zone euro est une union monétaire de 19 pays européens qui utilisent l'euro comme monnaie officielle.