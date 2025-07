Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine (UA), s'exprimait au Sommet des dirigeants de l'Union européenne (UE) organisé à Bruxelles, la capitale de la Belgique.

Il a indiqué que plus d'un tiers des personnes souffrant de malnutrition dans le monde, soit 282 millions de personnes, vivaient sur le continent africain, avant le début de la guerre en Ukraine.

Il a également souligné que 46 millions de personnes supplémentaires en Afrique sont confrontées à la malnutrition et à la faim en raison de l'épidémie de Covid-19, ajoutant que la crise alimentaire actuelle produira de pires résultats si rien n'était fait.

Tout en faisant remarquer qu'il est devenu difficile de trouver des engrais ainsi que de la nourriture, il a souligné que même en cas de disponibilité, les prix sont multipliés par trois par rapport à l'année dernière.

Les rendements céréaliers en Afrique pourraient diminuer de 20 à 50 % cette année, a prévenu Macky Sall.

Il a par ailleurs fait savoir que le Sénégal a augmenté le soutien à l'agriculture et le budget alloué à l'agriculture dans son pays, ajoutant certaines initiatives similaires ont été prises au sein de la Banque africaine de développement pour l'ensemble du continent.

"Nous voulons faire ce qui est nécessaire pour la libération des stocks de céréales et la normalisation de la chaîne d'approvisionnement dans un avenir proche. L'exclusion de la Russie des systèmes de paiement a également un impact négatif sur l'Afrique, noté le président sénégalais.

Le président en exercice de l'UA a appelé l'UE et la Banque africaine de développement à soutenir les investissements dans l'agriculture, l'agriculture moderne, l'utilisation la plus efficace de l'eau et l'utilisation de produits locaux.