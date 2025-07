Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la Cnuced, conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, se trouve désormais à Washington pour d'autres pourparlers, a annoncé Stéphane Dujarric, porte-parole de l'Onu.

Rebeca Grynspan a aussi été récemment nommée coordinatrice du Groupe mondial d’intervention des Nations unies en cas de crise alimentaire, énergétique et financière, dont l'objectif est d'aider les pays à surmonter les chocs économiques provoqués par la guerre en Ukraine.

"L'objectif de ces discussions vise à faciliter l'accès des céréales et engrais russes aux marchés mondiaux, avec l'objectif essentiel de s'attaquer à l'insécurité alimentaire croissante au niveau mondial", a dit Stéphane Dujarric.

Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, qui s'est rendu le mois dernier à Moscou et à Kyiv, s'efforce de faire adopter un accord qui permettrait de relancer à la fois les exportations de céréales ukrainiennes et celles de céréales et engrais russes.

L'offensive militaire de la Russie en Ukraine, lancée en février, risque de déclencher une crise alimentaire mondiale en provoquant une flambée des prix des céréales, des engrais, des huiles de cuisson et de l'énergie.

La Russie et l'Ukraine représentent ensemble près d'un tiers de la production mondiale de blé. La première est en outre un important exportateur d'engrais tandis que la seconde fournit aussi le monde en maïs et huile de tournesol.

Depuis le début du conflit, les exportations ukrainiennes de céréales via ses ports de la mer Noire sont à l'arrêt et plus de 20 millions de tonnes sont stockées dans ses silos tandis que les sanctions occidentales contre la Russie ont perturbé ses exportations de céréales et d'engrais.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lundi que la Russie était prête à faciliter les exportations ukrainiennes en coordination avec la Turquie, selon un compte rendu par le Kremlin d'un entretien avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

"Le secrétaire général est extrêmement reconnaissant pour le soutien qu'apporte la Turquie pour régler la situation en mer Noire et soutenir les propres efforts du secrétaire général", a dit Stéphane Dujarric.

Emmanuel Macron a pour sa part déclaré mardi avoir proposé samedi dernier lors d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine et le chancelier allemand Olaf Scholz la mise au point d'une résolution à l'Onu "pour donner un cadre très clair" aux opérations destinées à permettre la libre circulation des vraquiers à quai dans les ports ukrainiens.