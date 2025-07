"L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) est une organisation sécuritaire et non pas une organisation de soutien aux groupes terroristes", a déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Le chef de l'État s'est exprimé devant le groupe de son parti au Parlement, mercredi.

Il a commenté l'élargissement de l'OTAN et a réitéré le besoin, pour tous les alliés et les candidats, de lutter contre toute forme de terrorisme.

Dans ce contexte, il a souligné que "l'OTAN est une organisation sécuritaire et non pas une organisation de soutien aux groupes terroristes".

"Ceux qui essaient de légitimer le PKK par d'autres noms comme le PYD ou le YPG, se trompent, a insisté Erdogan. Ceux qui donnent gratuitement aux terroristes les armes et les équipements qu'ils ne vendent pas à la Turquie, méritent le titre d'État terroriste et non celui d'État de droit."

Quant à la lutte antiterroriste menée par la Turquie, Erdogan a annoncé une nouvelle étape "dans les efforts pour créer une zone sécurisée de 30 kilomètres de profondeur en Syrie".

"Nous libérons Tall Rifat et Manbij des terroristes", a-t-il déclaré.

Concernant les relations avec Athènes, Erdogan a dit avoir "dénoncé l'accord du Conseil stratégique de haut niveau avec la Grèce".