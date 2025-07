La cérémonie de signature des accords entre les deux pays s'est tenue au complexe présidentiel au terme des réunions en tête-à-tête et entre les délégations présidées par le président Erdogan et le Premier ministre Sharif.

Selon ce document, « un mémorandum d'accord a été signé entre le ministère de l'Environnement, de l'Urbanisation et du Changement climatique de la République de Turquie et l’autorité du logement et du développement de Naya Pakistan (NAPDHA) de la République islamique du Pakistan », par le ministre turc de l'Environnement, l’Urbanisation et du Changement climatique Murat Kurum et le ministre des Affaires étrangères du Pakistan Bilaval Bhutto Zardari.

Quant au « protocole de coopération technique entre le ministère du Trésor et des Finances de la République de Turquie et le ministère de l'Économie de la République islamique du Pakistan" et au "protocole de coopération dans le domaine de la gestion de la dette entre le ministère turc du Trésor et des Finances de la République de Turquie et le ministère des Affaires économiques de la République islamique du Pakistan », ils ont été signés par le ministre turc du Trésor et des Finances Nureddin Nebati et le ministre pakistanais des Affaires étrangères Zardari.

Le ministre turc du Commerce Mehmet Mus et le ministre fédéral du Commerce du Pakistan, Syed Naveed Qamar, ont signé le « protocole d'accord sur le développement des relations commerciales et économiques bilatérales » entre les deux pays.

« Le protocole d'accord sur la coopération technique dans le domaine de l'ingénierie routière entre le ministère des transports et des infrastructures de la République de Turquie et le ministère de la Communication de la République islamique du Pakistan » a été signé par le ministre turc des Transports et des Infrastructures Adil Karaismailoglu et le ministre des Affaires étrangères du Pakistan Zardari.

« Le protocole d'accord entre la direction de la stratégie et du budget de la présidence de la République de Turquie et l'autorité de la République islamique du Pakistan pour la coopération public-privé » et « l'accord-cadre du programme de partage d'informations » entre les gouvernements des deux pays ont été signés par le directeur de la stratégie et du budget de la présidence turque, Ibrahim Senel et le ministre des Affaires étrangères du Pakistan Zardari.