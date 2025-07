S'ils étaient trois à espérer brandir le Ballon d'Or 2021-2022, la finale de la Ligue des champions, qui a tourné en faveur du Real Madrid, fait de Karim Benzema le seul et l'unique favori, devant Sadio Mané et Mohamed Salah, qui avaient encore espoir avant la rencontre.

Septuple Ballon d'Or, Lionel Messi mise sur le couronnement de "KB9" en octobre prochain : "Je pense qu’il n’y a pas de doute, Benzema a eu une année spectaculaire et a fini par gagner la Ligue des champions, en étant fondamental à partir des huitièmes de finale dans chaque match”, a déclaré le Parisien au média argentin TyC Sports.

Un soutien de taille pour le Français qui termine donc la saison avec 44 buts et 15 passes décisives en 46 matches disputés en club (toutes compétitions confondues). Au-delà des statistiques, comme le rappelle l'Argentin, Benzema a été déterminant lors des matches clé en Ligue des champions. D'abord avec un premier triplé face au Paris Saint-Germain en 1/8 retour, puis un second en 1/4 contre Chelsea, avant de finir en apothéose devant Manchester City, où il a inscrit un doublé, dont une sublime panenka qui restera longtemps dans les mémoires. Des performances importantes qui feront pencher la balance de son côté.

Au micro de Téléfoot, le principal concerné est revenu sur ce parcours de tyran en C1: “C'est la plus difficile et la plus belle (Ligue des champions) parce qu'on n'a joué que des grosses équipes à partir des 8es de finale”. Tout sourire, il en a profité pour évoquer le Graal : "J'ai fait une grosse saison, j'ai gagné des titres, j'ai mis des buts importants. Après, le Ballon d'Or, depuis tout petit, c'est un rêve. J'ai fait mieux que l'année dernière, en espérant qu'on s'en rapproche."

Dans la même émission, son sélectionneur Didier Deschamps, qu'il a pu retrouver ce lundi à Clairefontaine en marge des rencontres de Ligue des Nations, lui a également apporté son soutien : "Il y a ce nouveau titre (Ligue des champions) et la saison sportive réalisée avec son équipe. Il a été tellement décisif. Il était déjà un des favoris, mais il mérite amplement cette récompense individuelle du Ballon d'Or."

Le capitaine emblématique du Real Madrid, Marcelo, qui a vu Benzema lui remettre le capitanat juste avant la remise du trophée, a également milité en faveur de son attaquant après le sacre. "Je pense qu'après-aujourd'hui, je ne connais pas les critères, mais je pense que c'est son tour", a indiqué le joueur brésilien.

Pour la première fois depuis quinze ans, les noms de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo ne devraient pas apparaître sur le podium du Ballon d'Or. Que Karim Benzema, celui qui a évolué dans l'ombre durant toutes ces années, mette fin à cette ère, restera une prouesse sportive gravée dans l'histoire. Quatrième l'an dernier, le Madrilène sera cette fois-ci sur le devant de la scène. Rendez-vous le 17 octobre prochain pour le couronnement de "KB9"…