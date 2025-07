Le ministère a déclaré, dans un communiqué, qu'un citoyen est tombé en martyr après avoir été touché par balle dans la poitrine et la cuisse, suite à des tirs de l'armée d’occupation, et il est arrivé dans un état très critique à l'hôpital gouvernemental de Jénine".

Les équipes de secours du ministère "ont traité trois autres blessés par des tirs à balles réelles de l'armée israélienne, dans la ville de Ya'bad (gouvernorat de Jénine - nord)", selon le même communiqué.

Le ministère palestinien a expliqué que les blessures étaient infligées à "balles réelles dans le cou, le visage et l'abdomen", qualifiant l’état des blessés de "critique".

Des témoins oculaires ont déclaré à l'Agence Anadolu, plus tôt dans la journée de mercredi, qu'une force de l'armée israélienne estimée à 30 véhicules, accompagnée d'un bulldozer militaire, a fait incursion dans la ville de Ya’bad.

Les témoins ont expliqué que l'armée a encerclé la maison de la famille de Diaa Hamrasha, l'auteur d'une fusillade dans la ville de Bnei Brak (centre d'Israël), qui a fait 5 morts, en plus de l'auteur de la fusillade, le 29 mars dernier.

L'armée israélienne démolit généralement les maisons des auteurs d’attaques.

Des affrontements ont éclaté entre des dizaines de Palestiniens et l'armée d’occupation israélienne dans la ville, au cours desquels les forces israéliennes ont utilisé des balles réelles et métalliques, ainsi que des grenades lacrymogènes. L’armée israélienne a verrouillé les entrées de la ville et a empêché l'entrée ou la sortie des Palestiniens, selon des témoins.

L'armée israélienne fait des incursions quasi quotidiennes dans les villes et les villages de Cisjordanie, dans le cadre d'opérations ponctuées par des affrontements avec des protestataires palestiniens.