Recep Tayyip Erdogan a animé, mercredi au complexe présidentiel d'Ankara, une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif. Celle-ci a été précédée par une rencontre en tête-à-tête entre les deux leaders et des réunions entre les délégations ainsi que d’une cérémonie de signature des accords.

Le président Erdogan a souligné que l'amitié et la fraternité entre la Turquie et le Pakistan trouvent leurs racines dans l'histoire.

"Nous n'avons jamais oublié et n'oublierons jamais le soutien des musulmans d'Asie du Sud pendant notre guerre d'indépendance, a-t-il dit. Nous n'avons jamais oublié et n'oublierons jamais le sacrifice des femmes pakistanaises qui nous ont fait don de leurs dots et de leurs bijoux pendant la guerre d'indépendance. Nos relations, renforcées par ces liens profondément enracinés, se développent sur la base de l'amitié et de la fraternité depuis 1947, date à laquelle le Pakistan a vu le jour en tant qu'État indépendant."

Recep Tayyip Erdogan a affirmé la détermination de la Turquie à accroître et à maintenir la solidarité tant au niveau bilatéral que sur les plateformes internationales avec le Pakistan, ajoutant que les deux pays ont réussi à développer le commerce bilatéral malgré la pandémie avec une augmentation du volume à plus d'un milliard de dollars pour la première fois depuis 2011.

"Notre objectif est de franchir les cinq milliards de dollars. En février 2020, nous avons signé à Islamabad le document-cadre stratégique et économique, qui constitue la base de notre étroite coopération dans de nombreux secteurs, du commerce à l'industrie de la défense. Nous nous efforçons d'améliorer notre coopération, notamment dans les secteurs des services tels que le tourisme, l'éducation, la logistique, l'aviation civile, les technologies de la communication et de l'information", a-t-il déclaré.

Erdogan a salué les efforts des autorités pakistanaises pour les mesures prises à l'encontre de l'organisation terroriste guléniste FETO au Pakistan et pour leur soutien à la lutte contre cette organisation terroriste.

"Nous travaillons ensemble pour aider le peuple afghan à faire face à la crise humanitaire en cours dans le pays. [...] La stabilisation durable de l'Afghanistan est essentielle pour prévenir les menaces telles que les activités terroristes et les nouvelles vagues de migration irrégulière dans la région. Nous continuons à soutenir la résolution de la question du Cachemire, qui est un autre point clé pour la stabilité et la paix régionales, conformément aux attentes légitimes de nos frères et sœurs cachemiriens et dans le cadre des résolutions des Nations unies", a conclu le président turc.

Le Premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif a pour sa part salué le niveau des relations entre les deux pays avant de lancer :

"L'ennemi de la Turquie sera toujours l'ennemi du Pakistan."