Le plan de Moscou en Ukraine était centré sur l'hypothèse erronée selon laquelle les circonstances qui prévalaient lors de la campagne hybride de Crimée de 2014 étaient toujours en place. La guerre, aux yeux du président Vladimir Poutine, devait être courte. Par ailleurs, les pays de l'Euro-Atlantique étaient déjà divisés ; le président français avait même déclaré l'OTAN « en état de mort cérébrale ».

L’action russe contre l'Ukraine aurait donc approfondi ces divisions problématiques. Avec des prix de l'énergie déjà en hausse et compte tenu de la dépendance de l'Europe vis-à-vis de l'approvisionnement en gaz russe, assurer une nouvelle victoire à la « Doctrine Gerasimov » n'aurait pas dû être un gros problème. Ce que l'armée russe a trouvé en Ukraine, cependant, est loin d'être une réussite éclair.

Moscou a commencé l'attaque avec une préparation du renseignement du champ de bataille mal calculée. Cela s'est d'abord manifesté lors du raid échoué des troupes aéroportées sur l'aéroport d'Hostomel au début de la guerre, s'attendant à peu ou pas de résistance ukrainienne.

Le plan était de prendre le contrôle de l'installation et de l'utiliser pour transporter les unités d'élite de l'armée russe à Kiev afin de renverser l'administration du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un régime pro-russe aurait alors été imposé pour manifester « l'unité historique des Ukrainiens et des Russes » dans l'espace post-soviétique, comme Poutine l'envisageait autrefois. L'armée et le peuple ukrainiens ont cependant fait preuve d'une détermination et d'une résistance inattendues.

En échouant dans cette tentative hybride, l'armée russe a eu recours à des opérations conventionnelles, manifestant son manque de préparation à une guerre interétatique à grande échelle. Les forces aérospatiales russes n'ont pas pu établir de supériorité aérienne sur l'Ukraine, tandis que son armée souffrait d'une logistique mal planifiée et mal exécutée. La prise du contrôle de la capitale ukrainienne devenant un objectif inaccessible, l'état-major russe a ordonné le retrait des parties nord de l'Ukraine pour concentrer ses efforts sur l'Est.

Au fur et à mesure que le conflit progressait, les Russes ont dû connaitre leurs erreurs de renseignement d'une manière encore plus difficile. Le croiseur lance-missiles Moskva, vaisseau amiral de la flotte russe de la mer Noire, a été coulé par les missiles antinavires ukrainiens Neptune.

Le point où en est la guerre aujourd’hui

La frontière orientale de l'Ukraine se profile désormais à l'horizon avec certains paramètres militaro-géostratégiques qui façonnent le conflit : le cadre topographique à l'est, en particulier les basses terres rurales, donne la priorité aux attaques terrestres massives par l'artillerie et les systèmes de roquettes à lancement multiple, ainsi qu'à la guerre blindée.

En voyant la transformation du conflit, l'aide militaire occidentale a également suivi le nouveau jeu de balle. La Pologne et la Tchéquie ont transféré des chars T-72 de la Guerre froide aux forces armées ukrainiennes en comptant sur la familiarité du personnel ukrainien avec la plateforme. D'autres États occidentaux, en particulier les États-Unis, ont accru le transfert d'armes d'artillerie et d’outils de soutien.

Cependant, bien qu'une contre-offensive à grande échelle et réussie de la part de l'Ukraine ne soit pas impossible, c'est plus facile à dire qu'à faire en raison de deux facteurs majeures.

Le premier concerne les fondements de la planification opérationnelle. Jusqu'à présent, la défense ukrainienne a très bien réussi à nuire à la partie russe dans les profondeurs du pays, notamment grâce à une défense mobile menée par des unités tactiques dans les zones urbaines et les banlieues. Les troupes ukrainiennes ont également éliminé de manière sensationnelle les généraux et les officiers de haut rang de Poutine.

En outre, l'armée russe a beaucoup perdu en matériel et en personnel, notamment 20 % de son arsenal de chars de combat principaux de première ligne.

Toutefois, il ne faut pas confondre la conduite de défense mobile réussie de l'Ukraine produisant un impact asymétrique sur le champ de bataille avec une contre-offensive puissante pour reprendre et, plus important encore, conserver du territoire.

Le second concerne la nature des programmes d'assistance à la défense et des cycles d'efficacité. Tous les programmes d'aide militaire ne sont pas digérés de la même manière du côté des destinataires. L'équipement des forces de défense territoriale ukrainiennes de systèmes de défense aérienne portables (MANPADS) et de missiles guidés antichars (ATGM) a créé des capacités dangereuses contre les blindés et les avions russes volant à basse altitude. Pourtant, capitaliser sur les chars de combat T-72 attendus et préparer de grandes formations de combat pour correspondre à la capacité russe ne sera pas aussi facile ou rapide.

Que va-t-il se passer maintenant ?

Le secteur sud semble atteindre les limites de ce que l'armée russe peut sécuriser. La présence, en particulier, de missiles antinavires sur les côtes (à la fois les Neptunes ukrainiens et les plans britanniques de livraison de Brimstones ) a rendu un débarquement amphibie sur les côtes d'Odessa extrêmement dangereux. Les forces armées ukrainiennes se sont également bien battues à Mykolaev, ce qui a stoppé la poussée russe depuis Kherson. La Russie peut dévaster Odessa avec des missiles, mais voir les bottes russes au sol est peu probables, du moins pour le moment.

Le secteur oriental, en revanche, est susceptible d'être le théâtre d'un conflit prolongé et sanglant. Les unités de manœuvre russes n'ont pas réussi à encercler l'accumulation ukrainienne le long de l'axe Izyum-Sloviansk. Profitant toujours de la fluidité de la logistique et des renforts, et disposant de lignes de communication relativement sécurisées, les Ukrainiens peuvent tenir plus longtemps.

À l'heure actuelle, deux scénarios dont aucun n'est optimiste, se profilent à l'horizon. Le scénario plus doux tournerait autour des perspectives du Kremlin, de manière sobre, en reconfigurant sa politique militaire et en poursuivant les gains limités qu'il a déjà saisis.

En fait, certaines prévisions stratégiques concluent que Moscou peut choisir d'annexer le territoire ukrainien sous son contrôle, comme Kherson, au lieu d'établir des « républiques populaires » satellites.

Ce scénario s'accompagne toutefois de quelques problèmes pour la Russie : la population locale dans les territoires ukrainiens occupés peut ne pas être à l'aise de vivre sa vie en tant que citoyen soumis à des sanctions sévères, à une connectivité numérique restreinte et à un système politique dominé par l'élite du renseignement soviéto-russe.

Une insurrection prolongée, soutenue par l'Occident et l'establishment sécuritaire ukrainien, peut bouleverser les plans russes. Pourtant, Poutine, dans ses espoirs de sauver la situation, peut choisir de s'appuyer sur l’infâme Rosgvardya du général Viktor Zolotov pour réprimer les soulèvements d'une main de fer.

Mais le scénario du fait accompli peut avoir des conséquences encore plus douloureuses. L'Occident a depuis longtemps dépassé les critères de référence de 2008 pour la Géorgie et de 2014 pour la Crimée. La perspective de tendre une branche d'olivier, ou de présenter un « bouton de réinitialisation » comme le préférait la secrétaire d'État de l'époque, Hillary Clinton, à l'establishment russe de Siloviki, est hautement improbable cette fois-ci.

Le futur concept stratégique de l'OTAN ne sera nulle part proche du document de 2009 qui, naïvement, cherchait à établir un « partenariat » de travail avec Moscou, ignorant l'invasion russe de la Géorgie. En fin de compte, la Russie deviendra probablement plus dépendante de la Chine et deviendra de plus en plus isolée sur la scène internationale.

Ensuite, il y a la deuxième voie, plus pessimiste. Si les forces armées russes ne parvenaient pas à fournir rapidement à Poutine une réalisation « vendable », le Kremlin pourrait commencer à calculer les moyens conventionnels en son pouvoir qu’il a consommés.

C'est là qu'entre en jeu le scénario le moins probable et ayant le plus fort impact. La Russie peut recourir à une utilisation limitée des armes nucléaires tactiques en Ukraine. Moscou s'attendrait à réaliser deux choses par une telle escalade sans précédent : arrêter l'aide militaire occidentale et briser la volonté de l'Ukraine de continuer à se battre. La voie nucléaire tactique serait une arme risquée à double tranchant pour Poutine. Si l'OTAN choisit de répondre à cette action, les choses peuvent devenir plus désagréables.

De plus, personne ne peut présumer en toute sécurité que l'armée et le peuple ukrainiens se rendront sans condition si le seuil nucléaire est franchi ; les modèles de comportement de groupe humain sont incroyablement difficiles à prévoir. Plus important encore, le président Poutine pourrait faire face à l'opposition de ses proches s'il devait suivre une voie aussi dangereuse.

Dans l'ensemble, une mauvaise planification du renseignement associée aux mauvaises performances au combat de l'armée russe a conduit à une impasse pour le Kremlin. La guerre peut durer des mois avec des répliques qui dureront des années, et la situation sécuritaire pourrait devenir de plus en plus dangereuse.