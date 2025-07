Selon un communiqué publié jeudi, Sedat Onal, le vice-ministre turc des Affaires étrangères, s’est entretenu au téléphone avec Linda Thomas-Greenfield qui a effectué une visite à Hatay, dans le sud-est de la Turquie.

Onal a rappelé à la représentante permanente de l’ONU, qui a dit s’inquiéter d’une opération militaire de la Turquie dans le nord de la Syrie, que l'organisation terroriste PKK/YPG/PYD n'est pas seulement une menace pour l'intégrité territoriale de la Syrie, mais également contre la sécurité nationale de la Turquie et que les dispositions de l'accord conclu en octobre 2019 avec les États-Unis et la Russie n’ont jusqu’à présent pas été respectées.

Par ailleurs, Onal qui a rappelé que ​​la menace terroriste contre la Turquie depuis cette région a augmenté encore plus récemment, a souligné qu’il n’est pas possible de s’attendre à ce que la Turquie reste indifférente et ne prenne pas les mesures nécessaires face à une menace contre ses intérêts fondamentaux.