Si Lionel Messi a du mal à s'adapter au Paris Saint-Germain, il peut toujours compter sur les matches internationaux avec l'Argentine pour retrouver le sourire. Hier soir, lors de la Finalissima opposant l'Italie à l'Albiceleste (0-3) au Stade Wembley, le Parisien s'est particulièrement distingué. Une performance XXL qui lui a logiquement valu le trophée de l'homme du match. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Lautaro Martinez, et sur le troisième but de Paulo Dybala, Messi a porté son équipe vers la victoire et s'est offert un deuxième titre avec l’Argentine, un an après son sacre historique en Copa América.

S'il brille en sélection, l'ancien joueur du Barça ne s'en cache pas, sa saison avec le Paris Saint-Germain est un échec. Interrogé par le média TyC Sports, il expliquait les raisons de cette première année éprouvante dans la capitale: "Honnêtement, ça a été une année difficile. Moi, à Barcelone, j'avais tout. Je suis parti là-bas très tôt. J'ai davantage vécu à Barcelone qu'en Argentine, raconte Messi. J'y étais très bien. La vérité, c'est que je n'avais pas prévu de changer quoi que ce soit. Il fallait que je m'habitue aussi à une autre manière de jouer parce que j'ai toujours été habitué à un style et j'arrivais à un endroit où ce n'est pas la même chose, où on joue différemment, où on voit le football différemment, avec de nouveaux partenaires. À Barcelone, je jouais avec certains de mes partenaires depuis de nombreuses années et ils me connaissaient par cœur. Tout ça, c'était nouveau pour moi."

Mais lorsqu'il porte le maillot de son pays, Lionel Messi affiche un tout autre visage. Plus libéré, plus mobile, l'Argentin semble être en pleine possession de ses moyens, et tout le collectif de l'Argentine peut alors reposer sur lui, ce qui n’est pas le cas avec le PSG. Galvanisé, il n'hésite pas à prendre ses responsabilités, comme il l'a toujours fait sous les couleurs de son pays. Si Messi n'a jamais proposé de telles prestations avec le Paris Saint-Germain, les Parisiens peuvent toutefois se réjouir de voir leur joueur évoluer à un tel niveau en sélection.

À l'approche de la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar, qui s'apparente à être la dernière pour Lionel Messi, le numéro 10 de l'Albiceleste semble tout mettre en œuvre pour réaliser une dernière compétition internationale de grande classe. Une préparation qui passera également par des bonnes copies en club.

Après la Finalissima, l'Argentin s'est encore une fois livré au micro de TyC Sport, en évoquant notamment le niveau de jeu de sa nation qui ne cesse de s'améliorer : "Nous avons pu améliorer des choses que nous avions déjà, en ajoutant des choses au jeu. Aujourd'hui était une démonstration de plus que ce groupe est prêt à tout. Nous sommes ici pour combattre n'importe qui. Quand nous sommes ensemble, c’est contagieux, nous obtenons de la force là où nous n'en avons pas. C'est le chemin. Ce groupe, tout ce qu'il a fait, il l’a fait de cette façon, jouant de cette façon à chaque match. Aujourd'hui plus que jamais. Impossible de donner davantage. Les détails peuvent décider d’un match. Heureusement, aujourd'hui je me sentais bien. Fatigué parfois, mais on se motive entre nous et on se donne la force de s'entraider sur le terrain."

Les Argentins et Lionel Messi, qui sont invaincus depuis 32 rencontres consécutives, se présenteront au prochain mondial avec l’étiquette de favori. Avec un Messi retrouvé d'ici-là, nulle doute que le Paris Saint-Germain pourrait également profiter des performances de son génie argentin, qui n’aura emballé personne cette saison en France.