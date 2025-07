Le ministère a fait savoir dans un communiqué que les forces turques poursuivent leur lutte antiterroriste pour renforcer la sécurité et la stabilité du pays.

Dans le cadre de l'opération "Griffes-serrure" lancée en vue d’éliminer la menace terroriste dans le nord de l’Irak, 6 terroristes ont été neutralisés, selon le communiqué.

Le 18 avril, la Turquie a lancé l'opération "Griffes-serrure" contre les membres de l'organisation terroriste PKK dans les régions de Metina, Zap et Avashin-Basyan, au nord de l'Irak.

Le PKK, classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne, a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes et des enfants.