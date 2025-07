Les résultats seront annoncés à la clôture du scrutin pour chacune de ces zones regroupant plusieurs circonscriptions, mais le second tour s’y déroulera les 18 et 19 juin, soit, avec les décalages horaires, le même week-end que pour la France métropolitaine.

La première circonscription des Français établis hors de France comprend les États-Unis et le Canada, pour une population d'environ 155 000 Français inscrits sur les registres consulaires, qui seront représentés par un député à l'Assemblée nationale française.

La deuxième circonscription des Français établis hors de France comprend 33 pays d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et des Caraïbes, pour une population approximative de 101 000 Français inscrits sur les registres consulaires, représentés, eux aussi, par un député.

Les 205 600 Polynésiens qui sont appelés à se rendre aux urnes, sont quant à eux, répartis sur trois circonscriptions et enverront donc trois députés au Palais Bourbon.

Des problèmes techniques lors du vote en ligne

Le vote en ligne pour les Français de l'étranger, qui s'est déroulé du 27 mai au 1er juin, a été émaillé d'une série de problèmes techniques, a-t-on appris de sources concordantes.

Les Français vivant à l’étranger et inscrits sur les listes électorales consulaires avaient la possibilité de voter par Internet.

Les quelque 1,4 million d’inscrits vivant hors du pays étaient censés accéder à la plateforme de vote en ligne, avec un identifiant adressé par courrier électronique et un mot de passe envoyé par téléphone. Cependant, de nombreux inscrits n'ont pas pu recevoir l'un de ces deux éléments et ont ainsi été privés de leur possibilité de voter sur Internet.

Pour ceux qui le pourront, ils se rendront aux isoloirs ce week-end, pour y déposer leur bulletin.

Calendrier

Dimanche 5 juin, les Français des neuf autres circonscriptions de l'étranger sont appelés à se rendre aux urnes.

Le samedi 11 juin aura lieu le premier tour des législatives dans plusieurs collectivités d'Outre-mer, telles que la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le 12 juin, les bureaux de vote ouvriront en métropole, en Corse, ainsi qu'à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et à La Réunion.

Le second tour se tiendra entre le 10 juin et le 19 juin, selon la localisation des électeurs et leur mode de scrutin.