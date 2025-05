Les médias houthis ont rapporté que sept frappes aériennes américaines ont visé la province de Saada, au nord du Yémen.

“Une agression américaine a ciblé l'est de la ville de Saada avec trois frappes aériennes et le district d'Al Salem avec quatre autres”, a rapporté, samedi, la chaîne de télévision Al-Masirah, affiliée aux Houthis, sans fournir de précisions sur les victimes.

La province de Saada est située au nord-ouest de Sanaa, la capitale du pays.

Offensive américaine

Le président américain Donald Trump a déclaré, le 15 mars, avoir ordonné une “offensive majeure” ​​contre les Houthis, avant de menacer de les “éliminer complètement”.

Le groupe houthi attaque, depuis le début de la guerre sur Gaza, des navires liés à Israël traversant les mers Rouge et d'Arabie, le détroit de Bab al-Mandeb et le golfe d'Aden avec des missiles et des drones depuis fin 2023, perturbant le commerce mondial pour ce qu'il dit être une démonstration de solidarité avec la bande de Gaza.

Le groupe a cessé ses attaques lorsqu'un cessez-le-feu a été déclaré en janvier entre Israël et le groupe de résistance palestinien Hamas, mais il a menacé de reprendre les attaques lorsque Israël a bloqué toute aide humanitaire à Gaza, le 2 mars.

