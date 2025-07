Le chancelier allemand Olaf Scholz a, pendant plusieurs mois, refusé de livrer la moindre arme à l'Ukraine, notamment les "armes lourdes", selon le journal allemand Der Spiegel. Scholz aurait été contraint de faire des concessions, puis de retarder les livraisons d'armes à l'Ukraine, indique cette source. Mercredi au parlement allemand. le chef de l'opposition Friedrich Merz a qualifié Scholz de "misérable ami" de l'Ukraine face à l'offensive russe. Merz a également accusé le chancelier de poursuivre un "agenda caché". Dans une réponse à Merz, le chancelier a précisé que l'Allemagne fournissait une "assistance complète" à l'Ukraine. Il a énuméré toute l'aide que son gouvernement avait déjà fournie à l'Ukraine, qui consistait principalement en armes légères. Il a également mentionné une liste d'armes lourdes, dont 30 véhicules anti-aériens Gibbard et sept obusiers automoteurs Panzerhaubitze 2000, qui, a-t-il annoncé, seront envoyés en Ukraine cet été. Scholz a également promis de livrer à l'Ukraine un système anti-aérien moderne connu sous le nom d'IRIS-T SLM, susceptible d'être envoyé cet automne. Kiev doit recevoir quatre systèmes de missiles à lancement multiple MARS II de l'inventaire de l'armée allemande. "Nous faisons ce que nous pouvons", a déclaré Scholz, lors de son discours au parlement.

"Faire ce qui doit être fait est exactement la voie que prend notre gouvernement." a ajouté le chancelier.

Schulz face aux accusations

L'Allemagne n'a jusqu'à présent livré aucune arme lourde directement à l'Ukraine. Et même si tous les systèmes qui ont été maintenant se rendent finalement dans le pays, le temps qu'il a fallu à Berlin pour envoyer une aide précieuse est significatif, précise le journal allemand. Chaque arme qui aurait pu atteindre l'Ukraine tôt aurait pu inversé le cours de la guerre en faveur de Kiev, selon cette source.

Il est probable que Scholz n'aurait fourni aucune arme à l'Ukraine sans une forte pression de l'étranger et de sa propre coalition au pouvoir, note Der Spiegel. Deux jours seulement avant que Scholz n'annonce la livraison de systèmes de défense anti-aérienne, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a déclaré au quotidien italien La Repubblica : "Il y a des pays à partir desquels nous attendons des livraisons, et d'autres pays pour lesquels nous en avons assez d'attendre. L'Allemagne appartient au deuxième groupe."

Même les armes légères qu'elle a récemment fournies, l'Allemagne n'en a pas livré de grandes quantités. Entre le 30 mars et le 26 mai, seules deux livraisons sont arrivées en provenance d'Allemagne, composées d'armes plus petites, telles que des mines antichars, a rapporté l'hebdomadaire "West am Sonntag."

Selon une enquête allemande Civey sur les sondages d'opinion, la moitié des allemands ne croient pas que Scholz fait tout ce qui est en son pouvoir pour fournir rapidement à l'Ukraine les armes dont elle a besoin dans la guerre.

Alors que la Russie pénètre dans l'est de l'Ukraine, l'agence de renseignement étrangère allemande craint que la résistance de l'Ukraine ne soit brisée dans les quatre à cinq prochaines semaines.

Le service fédéral du renseignement allemand estime qu'il est probable que les troupes russes soient en mesure de mettre tout le Donbass sous leur contrôle d'ici août. Ce qui signifie qu'il y aura une grande différence si les armes allemandes sont livrées la semaine prochaine ou en août, selon Der Spiegel.

"L'Ukraine tombera dans quelques jours"

Le journal indique que le lendemain du début de la guerre russe en Ukraine, la ministre néerlandaise de la Défense, Karin Heldur Ullingren, a appelé son homologue allemande Christine Lambrecht et l'a informée que les Pays-Bas avaient l'intention de livrer 400 armes antichars à l'Ukraine. Ces armes étant fabriquées en Allemagne, le ministre néerlandais de la défense avait besoin de l'autorisation de Berlin. Cet appel a accru la pression sur Berlin pour qu'elle agisse également.

Les dirigeants des départements de la Défense et d'État sont rapidement arrivés à la conclusion que l'autorisation de se rendre aux Pays-Bas était inévitable.

Dans les jours frénétiques qui ont immédiatement suivi l'attaque russe contre l'Ukraine, plutôt que de préparer l'Allemagne à d'éventuelles futures livraisons d'armes à l'Ukraine, le gouvernement Scholz s'est apparemment fortement appuyé sur une analyse du Service fédéral de renseignement allemand, qui affirmait que l'Ukraine tomberait entre les mains de la Russie. une question de jours."

Olaf Scholz n'a pas expliqué les raisons de son refus d'envoyer des véhicules blindés en Ukraine, souligne le journal. À la mi-mai, lors d'une réunion avec la commission de la défense du parlement, il a relativement fait allusion à ces raisons et a déclaré que l'Allemagne continuerait ses livraisons d'armes "aussi longtemps que nécessaire pour soutenir l'Ukraine dans sa lutte défensive".