"Nous prenons les mesures nécessaires car nous ne voulons pas être dérangés dans notre zone de sécurité de 30 kilomètres au-delà de notre frontière au sud", a lancé le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui annonce ainsi une nouvelle opération de sécurisation des forces turques dans le nord de la Syrie.

Erdogan s'est exprimé samedi au cours d'une réunion des dirigeants de l’AK Parti, qui s'est déroulée dans un grand hôtel d'Ankara, la capitale turque.

Erdogan a assuré qu'avec les opérations Bouclier de l'Euphrate, Rameau d'Olivier, Source de Paix, Bouclier du Printemps et Griffes-Serrure, la Turquie a "détruit le corridor terroriste" qu'on tente d'instaurer à ses frontières sud, faisant référence aux différents groupes terroristes, dont le PKK/PYG, qui représentent une menace de plus en plus accentuée au nord de la Syrie.

"Nous prenons les mesures nécessaires car nous ne voulons pas être dérangés dans notre zone de sécurité de 30 kilomètres au-delà de notre frontière au sud", a-t-il insisté.

"Nous travaillons méticuleusement sur de nouvelles opérations pour combler les lacunes de notre ligne de sécurité à nos frontières sud", a-t-il ajouté.

Il a notamment précisé que les forces terrestres, navales et aériennes de son pays sont disposées à remplir efficacement les missions confiées.

"À ceux qui nous attaquent avec de nouvelles méthodes et outils, vos scénarios insidieux ne prendront pas tant que le dernier membre de cette nation n'est pas tombé", a averti Erdogan après avoir rappelé les difficultés surmontées au cours des dernières années, notamment les événements du parc Gezi de 2013 et la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 fomentée par l'organisation terroriste FETO.