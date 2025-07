En moins de trois heures et en seulement trois manches (6-3, 6-3, 6-0), le Taureau de Manacor a validé son quatorzième trophée de Roland-Garros, et surtout son 22ème titre de Grand Chelem. Diminué par son syndrome de Muller-Weiss, bousculé par Felix Auger-Aliassime en huitièmes, par Novak Djokovic en quarts et par Alexander Zverev en demies, Rafael Nadal est malgré tout une nouvelle fois allé au bout porte d'Auteuil. Il confirme ainsi son avance sur Novak Djokovic et Roger Federer (20 Grand Chelem) au classement du plus grand nombre de majeurs gagnés en carrière.