Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a pris part, dimanche après-midi, à une marche contre l’islamophobie, dans la ville de London (centre), pour commémorer le premier anniversaire de l’attaque au camion-bélier, qui avait décimé une famille musulmane.

La marche qui a démarré en face d’une école secondaire de la ville ontarienne, et à laquelle ont participé des centaines de personnes, s’est dirigée vers la mosquée de la ville.

L’établissement éducatif est celui où l’adolescente Yumna, une des victimes de l’attentat, était inscrite.

Le 6 juin 2021, quatre membres de la famille Afzaal, d’origine pakistanaise, ont été tués quand ils ont été violemment heurtés par un conducteur d’une camionnette, alors qu’ils se promenaient tranquillement.

Il s’agit des deux parents, Madiha et Salman, âgés respectivement de 44 et de 46 ans, de leur fille, Yumna (15 ans) et de la grand-mère, Talat (74 ans).

Le seul survivant de cette attaque est le fils âgé de neuf ans.

L’auteur de l’attaque terroriste fait face, depuis, à quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation de tentative de meurtre ainsi qu’à des accusations de terrorisme.

Au cours de son déplacement, Justin Trudeau, s’est entretenu dans la bibliothèque de l’école secondaire, avec les jeunes qui ont contribué à l’organisation de la marche, pour les remercier pour « leur travail », ajoutant être « honoré de se joindre à la communauté (musulmane) à cette occasion ».

Trudeau a souligné que son gouvernement libéral mène une lutte contre l'islamophobie et contre le racisme au Canada, admettant, toutefois, « qu’il reste beaucoup de travail à faire » en la matière.

« Notre gouvernement investit dans le lancement d'une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme et d'un plan d'action national pour combattre la haine. Nous lançons également un processus destiné à nommer le premier représentant spécial du Canada pour la lutte contre l'islamophobie », a-t-il notamment déclaré.

En plus de la marche qui a eu lieu à London, 11 marches et veillées sont prévues, (Kingston, Mississauga, Ottawa, Kitchener…) pour commémorer ce triste anniversaire.