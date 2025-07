Le ministère français de l'Intérieur a annoncé, lundi, les résultats provisoires des élections législatives dans les circonscriptions des Français de l’étranger. Selon ces résultats, les candidats de la majorité présidentielle se maintiennent dans toutes les circonscriptions, alors que la gauche a réussi à se maintenir dans 10 circonscriptions.

En effet, d’après les résultats annoncés ce lundi, la majorité présidentielle est arrivée en tête dans 8 circonscriptions et se maintient au second tour dans 4 autres contre, majoritairement, des candidats de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes).

Ainsi, dans la 1re circonscription, qui regroupe les Français d'Amérique du Nord, Roland Lescure, député sortant investi par « Ensemble », est arrivé en tête avec 35,87% des voix et affrontera la candidate de la Nupes, Florence Roger qui obtient 33,43% des suffrages.

En Amérique latine et Caraïbes (2e circonscription), Eléonore Caroit passe aussi au second tour pour le compte de La République en Marche (LRM), avec 33,98 % des suffrages. Elle affrontera au second tour Christian Rodriguez (Nupes), qui a récolté 27,72 % des voix.

En Europe du Nord qui est définie en tant que 3e circonscription, une nouvelle fois, le candidat et député sortant investi par le président Alexandre Holroyd, arrive en tête avec 38,51 % des voix face à sa rivale de la Nupes Charlotte Minvielle (Nupes), qui a recueilli 31,46 %.

Le même scénario se répète dans la 4e circonscription qui regroupe la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg où Pieyre-Alexandre Anglade, candidat de « Ensemble » (obtient 38,92 % des voix contre Cécilia Gondard (Nupes), qui réalise un score de 32,46 %.

Manuel Valls éliminé dès le premier tour

La surprise est venue dans la 5e circonscription où l’ancien Premier ministre Manuel Valls était candidat pour le compte de la majorité présidentielle.

Le député sortant, Stéphane Vojetta a maintenu sa candidature tout en déclarant soutenir la majorité présidentielle.

Ainsi, les électeurs ont placé en tête Renaud Le Berre, candidat Nupes avec 27,24% des voix, talonné par Stéphane Vojetta, qui reçoit désormais le soutien de la majorité présidentielle avec 25,39%.

Après ces résultats, Manuel Valls a fermé son compte Twitter.

Dans la 6e circonscription qui regroupe la Suisse et le Liechtenstein, Marc Ferracci de l’Ensemble arrive aussi en tête, avec 36,48 % des suffrages. Ce dernier fera face à Magali Mangin (Nupes), qui arrive loin derrière avec 20,27 % des voix.

En Europe centrale (7e circonscription), le député sortant Frédéric Petit du parti MoDem soutien de la majorité présidentielle a réussi à remporter le premier tour avec un score de 34,57 % devançant ainsi Asma Rharmaoui-Claquin de la Nupes qui obtient, quant à elle, 26,06 % des suffrages.

La 8e circonscription sera la seule où la gauche ne sera pas présente.

En effet, cette circonscription qui comprend notamment l’Italie, la Grèce, la Turquie et Israël, va une fois de plus opposer le député sortant depuis 2013, Meyer Habib de l’Union des démocrates et indépendants (UDI), à la candidate de la majorité présidentielle Deborah Abisror-de Lieme.

Ainsi, le député sortant a obtenu 28,85 % des suffrages alors que sa rivale le talonne de très près avec 27,77 % des voix.

Alors que le député, M’jid El Guerrab de LREM ne se représentait pas dans la 9e circonscription (Maghreb et Afrique de l’Ouest), le candidat, Karim Ben Cheikh, investi par la gauche, arrive largement en tête avec 39,99% des voix contre la candidate de l’Ensemble, Elisabeth Moreno, ancienne ministre de l’Egalité femmes-hommes qui ne recueille 28,05 %.

En revanche, le candidat de la majorité présidentielle dans la 10e circonscription (Proche-Orient et Afrique), la sortante Amélia Lakrafi (LRM) prend une large avance avec 32,74 % des suffrages, contre 22,53 % à Chantal Moussa (Nupes).

De même, dans la 11e circonscription (Europe orientale, Asie et Océanie), la députée sortante, Anne Genetet investie par Emmanuel Macron, réalise un score de 38,14 % devançant ainsi largement Dominique Vidal de la Nupes qui a récolté 24,78 % des voix.

Une nette remontée de la gauche

Alors qu’en 2017 la gauche ne s'était qualifiée au second tour que dans 5 circonscriptions, elle réussit, cette année, à se maintenir dans 10 circonscriptions sur les 11.

Selon certains sondages, Emmanuel Macron pourrait se retrouver en difficulté en n’obtenant pas la majorité parlementaire. A noter aussi, la chute chez Les Républicains, puisqu’aucun candidat n’a réussi à se maintenir au second tour.

Pour rappel, les élections législatives dans l'Hexagone, auront lieu le 12 et le 19 juin courant.