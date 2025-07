Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a remporté, lundi, un vote de défiance de son parti, le Parti conservateur, après avoir obtenu 211 voix de députés conservateurs en sa faveur contre 148 demandant son éviction lors d’un vote à bulletin secret.

Le locataire du 10 Downing Street sauve ainsi son poste de chef du gouvernement, et ne peut être visé par une autre motion de défiance avant un an, conformément aux règles en vigueur du Parti conservateur.

La chaîne de radiodiffusion britannique BBC a rapporté que le président du Comité « 1922 » du Parti conservateur, Graham Brady, a déclaré à la suite de l’annonce des résultats du vote : « Je peux affirmer que le Premier ministre a la confiance de sa majorité au Parlement ».

Le secrétaire d'État à l'Éducation, Nadhim Zahawi, a salué sur Twitter la victoire du chef du gouvernement. « J'espère que nous pourrons tirer un trait sur cette affaire », a-t-il ajouté.

À la suite du vote en faveur du Premier ministre, le chef du Parti travailliste (opposition), Keir Starmer, a tweeté : « Le Parti conservateur "divisé" soutient Boris Johnson après qu’il a survécu à la motion de défiance ».

Starmer a fustigé des « conservateurs occupés à maintenir au pouvoir Boris Johnson, sans le moindre projet ».

L'ancienne Première ministre britannique, Theresa May, avait survécu en 2018 à une motion de défiance avec une marge plus large que son successeur, mais avait fini par démissionner quelques mois plus tard.

Boris Johnson est sous pression depuis la publication d'un rapport accablant rendu par Sue Gray sur le scandale du « Partygate ». Cette haute fonctionnaire a détaillé dans son rapport une série de pots alcoolisés lors des fêtes organisées au 10 Downing Street pendant une période de restrictions sanitaires.