La République Islamique d'Iran a longtemps été considérée en Occident comme allié à la Russie. La réalité est cependant plus complexe que cela.

Les liens entre la Russie et l'Iran prennent plutôt l’allure d’un "mariage de raison" – voire un "partenariat compétitif". Non seulement les deux pays manquent de profondeur stratégique mais les prétendus fondements idéologiques partagés qui sous-tendent leurs relations sont temporaires.

Aujourd'hui, la sphère politico-militaire de coopération entre Moscou et Téhéran se limite au dossier syrien , les échanges mutuels ne dépassant même pas 4 milliards de dollars (contre 25 milliards de dollars d'échanges entre la Russie et la Turquie).

Racines historiques

Évidemment , les relations entre Moscou et Téhéran connaissent une certaine renaissance, mais les relations entre les deux pays ont été marquées par des hauts et des bas au fil des décennies.

Jusqu'au règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, il y avait eu de nombreuses guerres russo-perses ainsi que des interventions soviétiques en Iran, ce qui explique les relations modernes entre les deux pays.

Même si le shah était considéré proche allié des États-Unis, il avait des contacts étroits avec l'URSS. Dans les années 1960 et 1970, l'Union soviétique a construit des usines et des gazoducs en Iran et a équipé l'armée iranienne d'armes modernes, faisant de cette période la meilleure dans l’histoire des relations russo-iraniennes.

La coopération soviéto-iranienne a pris fin brutalement avec la révolution islamique en Iran en 1979 .

L'ayatollah Ruhollah Khomeiny, qui est arrivé au pouvoir par la suite, a qualifié l'URSS de "petit Satan" (le "grand Satan" étant les États-Unis) et a commencé à soutenir les moudjahidines qui combattaient les troupes soviétiques en Afghanistan.

Au Liban, un dirigeant du mouvement pro-iranien Hezbollah, Imad Mughniyeh, était à l'origine de l'enlèvement de diplomates soviétiques et de l'assassinat de l'un d'entre eux, en 1985.

Ce n’est qu’en 1989, que les relations soviéto-iraniennes ont commencé à se normaliser et ont continué à s'améliorer à l’époque du président Eltsine. L’essence de cette coopération était, cependant, purement transactionnelle : l'Iran voulait les dernières armes soviétiques/russes, et l'URSS puis la Russie cherchaient à tirer des milliards de dollars des ventes.

Plus récemment, la Russie est devenue pour beaucoup d’Iraniens un État hostile lors de l'utilisation par cette dernière de la base aérienne Hamadan en Iran pour frapper des positions de Daech en 2016.

En propageant cette information, la Russie a fait sensation parmi les Iraniens, pour qui l'utilisation de la base était semblable à l'intervention soviétique entre 1941 et 1945. En conséquence, Téhéran a annulé l'accord d'utilisation de cette base par l'aviation militaire russe.

La base du partenariat

L'Iran serait probablement resté un partenaire de deuxième degré au Moyen-Orient pour la Russie sans les soulèvements arabes et la révolution syrienne, qui ont conduit à un rapprochement politico-militaire progressif entre les deux.

Les liens entre Téhéran et Damas étaient beaucoup plus profonds que ceux entre Moscou et Damas. La Syrie était un élément important de l'"Axe de la Résistance", qui a une composante idéologique, religieuse et même spirituelle, car elle est censée établir "le terrain international et régional" pour assurer le retour du 12e Imam chiite de l’occultation.

Mais la Russie ne partageait pas de telles attitudes et sa coopération avec l'Iran – et le régime d'Assad – en Syrie était purement pragmatique. Même si les deux soutenaient le régime d'Assad, les tensions ont surgi dès que Moscou s'est impliqué en Syrie.

Les 2 pays avaient des visions contrastées : Moscou était intéressé par la normalisation des relations entre la Syrie et ses voisins, utilisant le pays comme tremplin pour entrer dans le « grand jeu » au Moyen-Orient, tandis que l'Iran tentait de faire du pays un tremplin militaire pour attaquer ses voisins.

Dans un premier temps, ces divergences semblaient plus techniques, concernant principalement, par exemple, la question de la mise en œuvre des accords avec l'opposition syrienne sur la cessation des hostilités. À l'époque, la Russie recherchait une approche relativement plus modérée par rapport à l'Iran et au régime syrien. Par exemple, il a fait venir des policiers militaires musulmans sunnites et tchétchènes à Alep après la prise de contrôle de la ville par le régime, en partie pour empêcher les massacres de résidents sunnites par les milices chiites pro-iraniennes.

Dans d'autres régions, comme Wadi Barada, il y a eu des incidents entre la police militaire russe et les milices pro-iraniennes.

La dominance de Téhéran dans l'économie syrienne a également commencé à déplaire à Moscou comme il restait trop peu de domaines d'activité aux oligarques russes.

Certes il était un peu plus rentable pour le régime d'Assad de conclure des contrats avec des entreprises russes, mais l'Iran a gardé son influence à la fois par les canaux officiels en tant que sponsor officiel, partenaire commercial et fournisseur de produits pétroliers du régime ; ainsi que par des canaux non officiels : et des militants pro-iraniens renforçant la politique de Téhéran.

Enfin, les tensions russo-iraniennes ont atteint un nouveau niveau en 2018 après qu'Israël ainsi qu’un contingent militaire américain stationné en Syrie ont commencé à frapper des formations pro-iraniennes dans le pays. Avec cela est venu le risque d'un affrontement militaire direct entre l'Iran et les États-Unis et Israël, que Moscou voulait éviter.

Dans le sud de la Syrie, des formations iraniennes ont atteint les frontières israéliennes et jordaniennes après une campagne militaire en 2018. Sur la base d'accords avec Washington et Tel-Aviv, Moscou a empêché Téhéran d'établir des logements à Daraa et à Quneitra.

La Russie a également tenté de limiter l'expansion iranienne dans le nord-est de la Syrie, près des frontières avec l'Irak, entre les villes d'al Mayadin et d'al Bukamal, où une enclave contrôlée par les pro-iraniens s'est effectivement formée, entraînant le risque d'un affrontement avec les troupes américaines de l’autre côté de l'Euphrate.

Cependant, compte tenu de la position pro-ukrainienne d'Israël et de l'assistance militaire américaine à Kiev, Moscou pourrait reconsidérer cette approche.

D'autre part, la Russie est intéressée par maintenir des relations amicales avec les monarchies arabes du golfe Persique et de Jordanie, pour lesquelles le renforcement de la position de l'Iran en Syrie constitue également une menace. Par conséquent, la Russie pourrait poursuivre sa politique de restriction des ambitions iraniennes mais en gardant un œil sur les États arabes plutôt que sur les États-Unis et Israël.

Nouveau terrain de compétition

Mais les contradictions entre la Russie et l'Iran dépassent progressivement le dossier syrien et pourraient s'étendre à l'espace post-soviétique, notamment en Asie centrale et dans le Caucase du Sud.

L'Iran est devenue plus active dans sa politique du Caucase après la guerre arméno-azerbaïdjanaise, lorsque les dirigeants arméniens ont considéré que l'aide russe dans sa guerre avec l'Azerbaïdjan était insuffisante. Au lieu d'augmenter son soutien militaire à Erevan, la Russie a conclu un accord d'alliance avec l'Azerbaïdjan

L'Iran tente maintenant de faire pression sur l'Azerbaïdjan en menant des manœuvres militaires sous prétexte de liens militaires présumés entre Bakou et Tel-Aviv et en se présentant comme un partenaire plus fiable pour Erevan que Moscou.

Au Tadjikistan, l'Iran tente de concurrencer Moscou sur les questions de sécurité. Moscou tente de développer un dialogue constructif avec les talibans malgré les hésitations de Douchanbé face au nouveau gouvernement de Kaboul. Pendant ce temps, Téhéran a déjà proposé à Douchanbé de nouvelles formes d'interaction dans le domaine militaire, notamment en ouvrant une nouvelle usine pour produire des drones de fabrication iranienne.

Dans le contexte de l'opération militaire russe en Ukraine, où Moscou use rapidement ses ressources, les alliés d'Asie centrale et du Caucase de la Russie pourraient se sentir de plus en plus en insécurité. Par conséquent, l’opportunité se présente à l'Iran de combler ce vide sécuritaire.

Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que leur auteur et ne reflètent pas forcément la ligne éditoriale de TRT Français. Pour toute information, veuillez contacter : info@trtfrancais.com