L'UE conclut un accord sur un chargeur universel, Apple impacté

Les 27 pays de l'UE et les eurodéputés se sont mis d'accord pour imposer dans l'Union un chargeur filaire universel pour les smartphones, tablettes, consoles et appareils photo numériques d'ici deux ans et demi, au grand dam d'Apple qui s'y opposait.