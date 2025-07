Accompagné du premier ministre belge, Alexander De Croo et de la ministre de la Coopération au développement, Meryame Kitir, le monarque a été accueilli à l’aéroport international de Ndjili par le Président Félix Tshisekedi, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et d’autres membres du gouvernement, a constaté le correspondant de l'Agence Anadolu. Des milliers de Congolais venus l’accueillir se sont massés à la sortie de l’aéroport.

Le programme officiel précise que Philippe et sa son épouse, la reine Mathilde de Belgique, visiteront Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu.

La Présidence de la RDC souligne que c'est « sur invitation du président de la République que, Sa Majesté le Roi Philippe de Belgique et Sa Majesté la Reine Mathilde de Belgique effectuent une visite officielle en République Démocratique du Congo, du mardi 7 juin au lundi 13 juin 2022 inclus ».

La présidence congolaise estime que « cet événement marquera, une fois de plus, l’excellente qualité des relations bilatérales entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo ».

Le programme officiel prévoit un dîner privé à la résidence présidentielle en présence de plusieurs chefs des institutions et autres autorités du pays. Il est prévu mercredi une cérémonie avec le Président Tshisekedi au siège du Parlement suivi d’une conférence de presse et la décoration de l'ancien combattant Caporal Albert Kunyuku par Sa Majesté le Roi Philippe et notamment la visite à l'ambassade de Belgique. Vendredi, le couple s’envolera pour Lubumbashi dans le Sud-est où il devrait s’adresser aux étudiants de l'université de Lubumbashi.

Pour témoigner de sa solidarité auprès des populations meurtries de l’Est congolais, le couple royal se rendra à Bukavu pour rencontrer le docteur Denis Mukwege, co-lauréat du prix Nobel de la paix 2018 pour son combat contre les violences sexuelles.