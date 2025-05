La tension diplomatique entre la France et l'Algérie a des racines historiques profondes, remontant à la période coloniale et à la guerre d'indépendance algérienne. Ces tensions se manifestent périodiquement à travers des désaccords politiques et économiques. Récemment, ces tensions ont poussé l'Algérie à diversifier ses alliances économiques, cherchant à réduire sa dépendance vis-à-vis de la France et à s'ouvrir à de nouveaux partenaires internationaux