"Nous n'acceptons pas et rejetons le rapport biaisé et détaché du Parlement européen, dont l’approche est superficielle et dépourvue de vision", a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères.

Ankara a réagi mardi au rapport du Parlement européen 2021 sur la Turquie.

La diplomatie turque a rejeté un rapport jugé "superficiel et dépourvu de vision" qui arrive à une période où beaucoup d’efforts sont faits afin de renforcer les relations entre la Turquie et l'Union européenne.

"Bien que la nécessité des efforts mutuels soit évidente, nous n'acceptons pas et rejetons le rapport biaisé et détaché du Parlement européen (UE), dont l’approche est superficielle et dépourvue de vision", a martelé le ministère turc.

"La principale attente de la Turquie est que le Parlement européen ne devienne pas un outil aux mains des cercles étroits mais qu'il adopte une attitude encourageante pour stimuler le processus de négociation d'adhésion à l'UE".

Le document partagé par la diplomatie turque poursuit :

"Cette attitude du Parlement européen n'est en rien surprenante, car cette institution tolère la présence des membres d'une organisation terroriste en son sein et diffuse une propagande terroriste. En agissant de la sorte, le Parlement européen a perdu sa crédibilité et sa fiabilité aux yeux du public turc. Par conséquent, les allégations sur la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme concernant notre pays, axées sur la vision étroite de quelques pays de l’UE qui prétendent en tirer profit pour le compte de Chypre, de la mer Égée et de la Méditerranée orientale, n’ont aucune valeur pour nous”.

La Turquie a dit attendre de l'UE que toutes ses institutions remplissent leurs obligations envers la Turquie, qu’il s’agisse de la revitalisation du processus d'adhésion, de l’accélération du dialogue sur la libéralisation des visas, de la mise à jour de l'Union douanière, du renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme et en matière de migration.

Le communiqué du ministère turc conclut : "Ce rapport, qui évalue la Turquie d'un point de vue superficiel au lieu de l’encourager à prendre des mesures sur ces questions, est un nouvel exemple de l'attitude détachée, idéologique et partiale du Parlement européen qui ne fait que ternir sa réputation".