Les ministres russe et turc des Affaires étrangères, respectivement Sergueï Lavrov et Mevlut Cavusoglu, discuteront de la reprise des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine lors d'une rencontre prévue mercredi dans la capitale turque, Ankara.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que les deux hauts diplomates discuteront également de l'état et des perspectives des relations entre la Russie et la Turquie.

Le ministère a noté que le dialogue politique entre les deux pays est resté à un niveau appréciable depuis le début de l'année. Les présidents des deux pays se sont entretenus par téléphone à neuf reprises, alors que les ministres des Affaires étrangères, outre les conversations téléphoniques, ont eu une réunion à Antalya, dans le sud de la Turquie, le 16 mars.

Les contacts sont également maintenus à d'autres niveaux et sous différentes formes, notamment au sein de la commission intergouvernementale russo-turque sur la coopération économique et commerciale, selon le communiqué.

"Lors de la réunion, les ministres des Affaires étrangères feront le point sur la situation en Ukraine, en Transcaucasie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en Asie centrale et dans la région de la mer Noire. Les ministres procéderont à un échange de vues sur l'état actuel de la crise en Ukraine et les perspectives de reprise des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. La partie russe informera ses collègues turcs de l'évolution de l'opération militaire spéciale des forces armées de la Fédération de Russie en Ukraine et des mesures prises pour assurer la sécurité des civils", précise le communiqué.

D'après la même source, grâce à l'étroite coopération entre la Russie et Turquie, le format d'Astana, la plateforme regroupant l'Iran, la Russie et la Turquie sur la Syrie, continue d'être un mécanisme efficace pour le règlement de la question syrienne.

"Les ministres discuteront de l'ordre du jour de la prochaine réunion internationale sur la Syrie, qui doit se tenir en juin de cette année à Nursultan (capitale du Kazakhstan), et évalueront les résultats de la huitième session du Comité constitutionnel syrien tenu à Genève du 28 mai au 4 juin", note le communiqué.