Le couple royal belge a entamé mardi une visite de six jours en République démocratique du Congo, sur fond de travail de mémoire et de réconciliation entre la Belgique et son ancienne colonie.

L’Assemblée nationale a demandé aux députés d’affluer à l’aéroport pour accueillir le roi, ceux de l’opposition ont boycotté cette étape de la visite.

Le président de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso a estimé face à la presse que « l'arrivée du roi Philippe nous envoie deux messages : enterrer une page d'histoire douloureuse et ouvrir une nouvelle page de coopération dynamique et privilégiée ».

Selon lui, « on est en train de se rendre des comptes. Chacun paiera sa facture. Et nous, on nous restituera le corps de notre premier Premier ministre ; c’est une bonne chose. La Belgique a fait un bon pas en reconnaissant et en nous restituant les restes du corps (de Patrice-Emery Lumumba) », a-t-il indiqué.

Donatien Nshole, secrétaire général de l’épiscopat congolais (Cenco) a déclaré que l’Eglise catholique attendait « de la Belgique l’engagement d’accompagner la RDC à aller de l’avant ».

Car, a-t-il indiqué, « Jusque-là, bien qu’indépendants, il faut reconnaître que nous avons de la peine à décoller, je crois qu’ensemble avec eux, on peut faire beaucoup de choses pour l’intérêt de ce pays ».

L’opposante et sénatrice Francine Muyumba a rappelé via un message posté sur son compte Twitter que « nous sommes en guerre et nous perdons tous les jours des Congolais. Juste hier dans l’Ituri, nous avons perdu des dizaines de Congolais. Nos forces armées sont en ce moment positionnées sur plusieurs fronts », écrit sur son compte Twitter la sénatrice Francine Muyumba (Opposition).

Tandis que le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, considère la visite du couple royal belge comme une opportunité de « réécrire l’histoire de la plus belle manière entre la RDC et la Belgique », elle s’est opposée aux appels à la mobilisation pour l’accueil du couple royal, considérant que ces pratiques relèvent des « pratiques coloniales ».

Également de l’opposition, la députée Marie-Ange Mushobekwa a déploré l’invitation du parlement aux députés.

« J'hallucine. Les députés sont-ils donc invités à aller applaudir le roi des Belges à l'aéroport ? Moi je n'irai pas. Je pensais qu'on allait l'accueillir au palais du peuple pour recevoir les excuses de la Belgique par rapport à la colonisation », a-t-elle commenté.

Mercredi, c’est une journée marathon qui attend le couple royal. Il est prévu une matinée au Mémorial des anciens combattants, puis au Musée national, où le roi devrait remettre un objet d’art volé au Congo, un masque très rare.

Le couple aura ensuite un entretien avec Félix et Denise Tshisekedi, puis, en début d’après-midi, le président et le roi s’adresseront à la nation via les députés nationaux et sénateurs réunis au parlement en congrès.

En 2020, à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance de la RDC, le roi avait exprimé ses « plus profonds regrets pour les blessures du passé », celui d’une colonisation marquée par des atrocités commises contre les populations locales.

La colonisation s’était étalée de 1885 à 1908 à l’époque de l’Etat indépendant du Congo, quand Léopold II possédait, à titre personnel, l’immense territoire africain de 1908 à 1960.