Les Français ont de plus en plus recours à un crédit de consommation, pour faire face à l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat, estime l’Association française des sociétés financières (ASF) dans son rapport annuel du mois de mai.

Selon le rapport, « l’activité des établissements de crédit à la consommation au premier trimestre 2022 » démontre une augmentation de 8,8% pour le premier trimestre de l’année par rapport à 2021, pour atteindre 11,8 milliards d’euros.

En outre, l’ASF explique que « par rapport aux trois premiers mois de 2019, l’activité s’inscrit en hausse de +9,8% ».

Les évolutions diffèrent selon le secteur

Dans le détail, l’ASF observe que « le prêt personnel retrouve de la vigueur au premier trimestre avec un montant de 3,5 Mds d’euros ».

Ainsi, l’augmentation est de +16,1% par rapport au premier trimestre de 2021 et 8,3% par rapport au premier trimestre 2019.

En revanche, les financements d’automobiles neuves enregistrent, quant à eux, une croissance plus timide avec 2,2% au premier trimestre avec 2,3 Mds d’euros.

L’ASF note tout de même que la location avec option d'achat, qui constitue 85% des financements de véhicules neufs, est en hausse de +7,1% (1,9 Md d’euros).

En contrepartie, affecté par des problèmes d’approvisionnement, le secteur de l’automobile neuf connaît un ralentissement qui se répercute sur les crédits classiques avec « une dégradation de -18,3% à 0,4 Md d’euros », note l’ASF.

Par ailleurs, l’ASF précise que « les financements affectés à l’amélioration de l’habitat et aux biens d’équipement du foyer s’élèvent à 1,4 Md d’euros, soit une augmentation de +5,4% par rapport au début d’année 2021 et même de 23,9% par rapport aux trois premiers mois de 2019.

Pour l’ASF, les consommateurs ont de plus en plus recours à des crédits pour leur loisir personnel.

Ainsi, les prêts affectés aux autres biens ou services comme les bateaux de plaisance, les voyages de loisirs, les deux-roues sont, pour leur part, en forte hausse avec 15,8% soit 0,8 Md d’euros alors que cette augmentation est de plus de 60% par rapport au premier trimestre 2019.