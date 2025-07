Actuellement au Sénégal pour disputer les qualifications à la CAN 2023, Sadio Mané a inscrit un triplé contre le Bénin (3-1) ce samedi et est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection sénégalaise avec 32 buts, devançant ainsi Henri Camara (31). Mais à un an de la fin de son contrat avec Liverpool, l'essentiel est ailleurs.

Avant ce premier match des éliminatoires, le joueur des Reds s'est présenté devant la presse. Une déclaration sur son avenir a particulièrement retenu l'attention de tout son pays : "Comme tout le monde, je suis sur les réseaux sociaux et je vois les commentaires. 60 à 70 % des Sénégalais veulent que je quitte Liverpool ? Je ferai ce qu’ils veulent. Nous verrons bientôt. Ne soyez pas pressés", a-t-il lâché avec sourire.

Depuis quelques jours maintenant, un départ vers le Bayern Munich semble inéluctable selon les médias allemands et britanniques. Le club bavarois qui s'apprête à perdre Robert Lewandowski cet été, voit en Sadio Mané un remplaçant de poids. Après une première offre estimée à 30 millions d'euros (25 millions + 5 million en bonus), la presse anglaise avance que Munich va augmenter sa proposition à 35 millions d'euros. Si Liverpool espère récupérer 50 millions d'euros pour sa star sénégalaise, le Bayern ne devrait pas aller plus loin dans les négociations.

Le club dirigé par Jürgen Klopp ne verrait pas d'un mauvais œil le départ de Sadio Mané. À 30 ans, l'ancien joueur de Southampton a tout gagné avec les Reds. C'est le moment pour lui de s'offrir un dernier défi de taille. Liverpool qui a déjà signé Luis Dias contre près de 60 millions d'euros cet hiver, va de nouveau faire sauter la banque dans les prochaines semaines en cas de départ de Mané. Pour le remplacer, les Anglais pensent déjà à Raphinha (Leeds), Christian Pulisic (Chelsea), Heung-min Son (Tottenham), Darwin Nuñez (Benfica) ou encore Serge Gnabry (Bayern Munich).

Le rêve des Marseillais

Dans le même temps, Sadio Mané n’hésite pas à user de la presse et des réseaux sociaux pour déclarer son amour à l'Olympique de Marseille. Après le succès des Lions de la Teranga contre le Bénin, le joueur de Liverpool a été interrogé sur son avenir, et sur ses préférences : "Plutôt Real Madrid ou Barcelone ? Vous savez, vous m'avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool en ce moment mais bon, a-t-il ironisé devant les médias. Ces deux équipes sont pas mal. Mais moi je ne suis pas fan de ces équipes. Vous savez, moi mon équipe c’est Marseille, donc je dirais plutôt Marseille."

En mars dernier, son compatriote Bamba Dieng lui avait lancé un appel du pied pour qu'il le rejoigne à l'OM : "C'est un joueur exceptionnel. Sadio c'est quelqu'un qui travaille dur à l'entraînement et ça se voit sur ses matchs. C'est quelqu'un qui nous donne beaucoup de conseils aussi. À l'entraînement, sur les penalties, il m'appelle, me propose des idées. Il veut qu'on aille vers l'avant, qu'on progresse. Il aime beaucoup l'OM aussi. Il m'a dit qu'il regardait tous les matchs de l'OM. Dès qu'on arrive en sélection, il est content, il nous parle de Marseille. J'aimerais bien qu'un jour il nous rejoigne pour jouer ici".

Plus tôt encore cette saison, après le sacre aux tirs au but du Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des Nations face à l’Egypte, Pape Gueye, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille avait lancé un live sur son compte Instagram lors des festivités. Une question était alors posée à Sadio Mané sur la possibilité de le voir un jour dans la cité phocéenne. “Les Marseillais faites l’effort quand même. Mettez l’argent, je viens. Il faut payer le transfert et je viens” promettait tout sourire Mané.

Si la star sénégalaise ne cache pas son amour pour l'OM, un transfert en Ligue 1 semble aujourd'hui improbable. Si des rumeurs de rachat par des investisseurs d'Arabie Saoudite émanent de jour en jour, et alimentent encore un peu plus le rêve de voir l'ancien du FC Metz à Marseille, la tendance semble être aujourd'hui à un transfert vers le Bayern Munich. À suivre…