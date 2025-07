Le chef de la diplomatie turque a animé mercredi à Ankara, une conférence de presse conjointe avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, en visite de travail en Turquie.

Cavusoglu a déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment exprimé son désir de reprendre les négociations et a indiqué au président Recep Tayyip Erdogan son souhait de rencontrer le chef d’État russe, Vladimir Poutine.

"Nous constatons une atmosphère plus favorable à la reprise des négociations qu'il y a quelques semaines, s'est-il félicité. Si les deux parties veulent se réunir à nouveau, en tant que pays facilitateur, nous fournirons le soutien nécessaire tout comme nous l'avons fait à Antalya ou à Istanbul où nous avons réuni les délégations de négociation, et nous ferons notre part pour la reprise des négociations. Nous aimerions accueillir les deux dirigeants en Turquie. Nous maintenons notre attitude objective et équilibrée."

Cavusoglu a indiqué que son homologue et lui ont discuté des difficultés liées à l'exportation des produits de l'Ukraine et de la Russie vers le reste du monde, précisant que diverses idées ont émergé au sujet de l'exportation de céréales ukrainiennes vers le marché international, et que les Nations unies disposent d'un plan sur la question.

"Nous parlons d'un plan qui comprend un mécanisme et une coopération entre l'Organisation des Nations unies (ONU), la Russie, l'Ukraine et la Turquie, et qui inclut l'inspection des navires (pour le corridor du blé). La Turquie trouve ce plan raisonnable et considère qu'il est réalisable. Nous sommes convenus que nous pourrions organiser une réunion à Istanbul pour discuter des détails de ce plan sur proposition de l'ONU", a-t-il dit.

Mevlut Cavusoglu a souligné que la Turquie considère la demande de la Russie pour la levée les obstacles à ses exportations en échange de la livraison de produits céréaliers, de tournesol et d'huile de tournesol ukrainiens sur les marchés internationaux, comme une demande très légitime et justifiée.

"Il serait faux d'évacuer cet aspect qui indique que seuls les céréales et les engrais exportés par la Fédération de Russie ne sont pas concernés par les sanctions. Nous pensons que des mesures nécessaires doivent être prises concernant l'assurance des navires qui transporteront ces produits, les questions de logistique, l'accès aux ports, l'accostage, les services à fournir et les paiements, c'est-à-dire les transactions bancaires, a souligné le chef de la diplomatie turque. En d'autres termes, si le monde a besoin de produits exportés à la fois par l'Ukraine et la Fédération de Russie, nous pensons qu'il serait bénéfique d'ouvrir la voie ensemble. L'important ici est d'établir un mécanisme basé sur une compréhension commune."

Cavusoglu a rappelé la nécessité d'éliminer les organisations terroristes qui menacent l'intégrité territoriale de la Syrie et multiplient leurs attaques contre la Turquie. La seule solution pour résoudre le conflit en Syrie, a-t-il affirmé, est d'ordre politique.

"Il n'est pas possible pour nous de tolérer les attaques de ces organisations terroristes. La seule solution est que le régime se concerte avec l'opposition,- l'opposition modérée, pas les terroristes,- et parvienne à un accord sur l'avenir du pays. Nous affirmons que nous soutiendrons ce processus et que nous soutiendrons la frontière et l'intégrité territoriale de la Syrie. Les organisations terroristes qui menacent l'intégrité territoriale de la Syrie et multiplient les attaques contre nous doivent être éliminées de ce pays. Les Kurdes syriens et le PKK/YPG ne doivent pas être mis sur le même plan", a souligné le ministre turc.

Mevlut Cavusoglu a ajouté que la Russie et les États-Unis ont pris des engagements pour éliminer les terroristes en Syrie. "C'est notre droit le plus naturel, a-t-il dit, d'attendre que ces engagements soient respectés".

Faisant référence aux menaces croissantes du PKK/YPG contre la Turquie et le nord de la Syrie, Cavusoglu a déclaré : "Nous devons prendre des mesures contre cette menace. Nous avons précédemment conclu des accords avec les États-Unis et la Fédération de Russie en 2019. Avec mon homologue Lavrov, nous avons discuté de leur mise en œuvre. Nous avons une fois de plus souligné que l'intégrité des frontières et l'intégrité territoriale de la Syrie doivent être protégées. Les organisations terroristes ayant un programme séparatiste ne devraient pas être autorisées."

"Tout le monde doit contribuer à la stabilisation complète de la Libye. Nous ne voulons plus voir de concurrence entre les pays comme par le passé. Nous avons toujours été en faveur de la légitimité. Nous pensons que le pays doit se préparer à des élections démocratiques et transparentes dès que possible", a conclu Cavusoglu.