Maduro a indiqué qu'Ankara et Caracas ont déjà conclu des accords dans divers domaines, tels que le commerce, les finances, les sciences, la technologie, l'agriculture, les mines et l'énergie.

En 2021, la Turquie et le Venezuela ont atteint 858 millions de dollars d'échanges commerciaux, a-t-il dit, ajoutant que l'objectif est d'atteindre 1,5 milliard de dollars entre 2022 et 2023.

"Cette visite a précisément pour objectif de mettre au point les nouvelles mesures qui nous permettront de progresser dans tous les domaines : la coopération globale dans les domaines économique, scientifique, technologique et énergétique ", a déclaré le président Maduro.

"Nous n'avons jamais eu de relations aussi étroites avec la Turquie ou avec cette région du monde que celles que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela que je dis que le monde est bien plus vaste que les États-Unis et l'Occident", a-t-il déclaré, ajoutant que la Turquie est "l'une des régions les plus importantes".

Au sujet de la troisième réunion de la Commission mixte de haut niveau Turquie-Venezuela, qui s'est tenue récemment, Maduro a déclaré : "Nous voyons là un projet de développement pour les 10 ou 15 prochaines années dans toutes les relations commerciales, agricoles, énergétiques et financières".

"Je peux vous dire que le Venezuela est la meilleure garantie pour les entrepreneurs turcs qui souhaitent investir en Amérique latine et dans les Caraïbes", a-t-il ajouté.

Et de souligner : "Le Venezuela peut être le port d'arrivée de tous les produits de la grande industrie et de la grande production de Turquie vers l'Amérique latine et les Caraïbes. Nous donnons toutes les garanties légales aux investisseurs turcs pour qu'ils puissent y réaliser leur travail."

Rappelant les souffrances économiques que le Venezuela a subies pendant des années, Maduro a déclaré que 2021 était la première année d'un ralentissement définitif de l'inflation, de la mise en place de nouveaux instruments macroéconomiques, de la stabilité du taux de change et de la croissance économique du Venezuela.

"Pour l'année 2022, le premier trimestre indique déjà que le Venezuela a eu une croissance de plus de 10% de son économie réelle", a-t-il fait valoir.

Le président du Venezuela a souligné que c'est le "moment idéal" pour l'arrivée d'investissements internationaux dans le pays, en particulier des investissements de Turquie, alors que le Venezuela est en pleine expansion de son commerce et de sa capacité de production dans tous les secteurs industriels.

Il y a 18 secteurs de l'économie où le Venezuela a entrepris des démarches extraordinaires pour garantir une croissance harmonieuse, stable et permanente, a-t-il tenu à souligner.