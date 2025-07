Estimant que la nouvelle position des autorités espagnoles était en "violation de leurs obligations juridique, morale et politique", l'Algérie "a décidé de procéder à la suspension immédiate du Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qu'elle a conclu le 8 octobre 2002 avec le royaume d'Espagne et qui encadrait le développement des relations entre les deux pays", a indiqué la présidence de la République.