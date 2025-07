Cineworld a annulé toutes les projections de "The Lady of Heaven" après que des manifestations contre le film se soient multipliées dans un certain nombre de villes du Royaume-Uni, dont Birmingham, Bolton et Sheffield.

"En raison des récents incidents liés aux projections de The Lady of Heaven, nous avons pris la décision d'annuler les prochaines projections du film dans tout le pays pour assurer la sécurité de notre personnel et de nos clients", a déclaré un porte-parole de Cineworld dans un communiqué.

Des milliers de musulmans britanniques ont manifesté pacifiquement la semaine dernière devant les salles de Cineworld pour demander le retrait du film.

Plus de 120 000 personnes ont également signé une pétition demandant que le film soit retiré de l’affiche dans l'ensemble des cinémas du pays.

Mais Cineworld est le seul complexe cinématographique britannique à avoir annulé les projections du film.

Le groupe "Vue" maintiendra la projection du film dans la capitale, Londres, et dans la région du sud-est.

"Vue prend au sérieux les responsabilités qui découlent de la fourniture d'une plateforme pour une grande variété de contenus et croit en la présentation de films intéressants pour diverses communautés à travers le Royaume-Uni", a déclaré le groupe dans un communiqué.

"Vue ne projette un film qu'une fois que le BBFC (l'organisme indépendant British Board of Film Classification) l'aura évalué et noté. The Lady of Heaven a été accrédité par le BBFC et est projeté dans un certain nombre de nos cinémas", est-il ajouté.

The Lady of Heaven a suscité l'indignation des musulmans du Royaume-Uni en raison de sa représentation du prophète Mohamed, interdite par l'islam, et des représentations erronées et sectaires de ses compagnons et successeurs.

Le producteur du film Yasser al-Habib, a été accusé de comparer des figures islamiques vénérées au groupe terroriste Daech et de provoquer des divisions sectaires parmi les musulmans.