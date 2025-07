"Tant que les interviews des dirigeants terroristes seront diffusées à la télévision d'État suédoise, nous n’approuverons pas leur adhésion à l’OTAN", a souligné le président de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro, qui a entamé une visite officielle en Turquie.

Interrogé sur les demandes d'adhésion à l'OTAN formulées par la Suède et la Finlande, Erdogan a réaffirmé qu’il s’opposera fermement à l’adhésion de ces deux pays à l’OTAN tant que leur soutien aux organisations terroristes qui menacent la Turquie ne cessera pas.

"Tant que les interviews des dirigeants terroristes seront diffusées à la télévision d'État suédoise, nous n’approuverons pas leur adhésion à l’OTAN", a-t-il lancé avant d'ajouter : "l'OTAN est une organisation de sécurité et non une organisation qui soutient le terrorisme".

Le chef de l'Etat turc a souligné le potentiel que représentent les échanges entre la Turquie et le Venezuela dans de nombreux domaines.

"Nos échanges ont atteint 850 millions de dollars en 2021, les chiffres montrent que nous allons dépasser le milliard cette année", a-t-il expliqué, avant de préciser que l'objectif est d'atteindre un volume d'échange de 3 milliards de dollars.

Erdogan a notamment souligné que la Turquie et le Venezuela partagent des points communs sur de nombreux sujets.

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a pour sa part rappelé l'importance de la Turquie dans la région et le potentiel économique qu'elle représente.

"Dans la géopolitique actuelle, la Turquie joue un rôle très important et représente un potentiel renaissant pour nous", a-t-il insisté.

"Le Venezuela commence maintenant à se redresser. Le corps tout entier de notre pays a été torturé. On a subi des menaces, des blocus, mais maintenant, on se relève et on avance. Nous sommes un pays modeste, mais nous avons une caractéristique importante. Nous sommes à la première place (dans le monde) en matière de pétrole", a poursuivi Maduro.

A l'issue de la conférence de presse, un dîner a été offert en l’honneur du président Nicolas Maduro.