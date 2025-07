Le ministre turc des Transports et des Infrastructures, Adil Karaismailoglu, a annoncé que la mise en service du satellite "Turksat 5B" se fera le 14 juin prochain.

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi dans la capitale Ankara, il a rappelé que le satellite "Turksat 5B" a été lancé en décembre 2021 et mis en orbite le 17 mai.

Le ministre a fait savoir que l'entrée en service dudit satellite se fera par une cérémonie officielle à laquelle participera le président de la République, Recep Tayyip Erdogan.

Karaismailoglu a confirmé que Turksat 5B avait passé avec succès tous les tests de performance et d'orbite, avant sa mise en service officielle.

Le ministre a indiqué que le satellite Turksat 5B restera en service pendant 35 ans.

Turksat 5B est le satellite de communication turc le plus puissant en termes de capacités élevées et de charge utile. Il a été lancé dans l'espace à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX.

Le poids au lancement du satellite était de 4,5 tonnes. Sa zone de couverture comprendra les régions du golfe Persique, de la mer Rouge, de la Méditerranée, de l'Afrique du Nord et de l'Est, du Nigéria, de l'Afrique du Sud et des pays voisins à la Turquie. Il opérera sur la nouvelle bande de fréquence dite "Ku".

Turksat 5B sera le 5e satellite actif de la Turquie et le 8e au total.