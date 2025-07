Après une période de dégel des relations bilatérales de plus d'un an, Ankara et Athènes sont de retour dans une spirale d'escalade sur les questions litigieuses liées à la mer Égée.

Grâce à une relative désescalade dans leur impasse en Méditerranée orientale, les deux alliés de l'OTAN s'étaient d'abord engagés dans des "pourparlers exploratoires" bilatéraux, puis avaient progressé vers des "pourparlers consultatifs" tout au long de 2021. Mais le point positif bilatéral s'est assombri avec deux événements malheureux : La Turquie a constaté que la Grèce a violé son espace aérien au moins "trente fois en trois jours" fin avril. Aussi, le Premier ministre grec Mitsotakis a prononcé un discours provocateur contre la Turquie au Congrès américain, annulant tous les acquis diplomatiques et ravivant les tensions entre les deux États.

Comme les problèmes entre la Turquie et la Grèce concernant la mer Égée sont multiples et équivoques, chaque étincelle ou incident indésirable dans les relations bilatérales incite Athènes à réveiller tous les problèmes en suspens avec Ankara en se démenant pour gagner l'opinion publique internationale par l'articulation de ses arguments et récits. La dernière offensive de charme d'Athènes en est un bon exemple.

La Grèce a récemment envoyé des cartes de la mer Égée, qui sont dessinées de manière á propager les revendications grecques, à toutes les missions étrangères grecques, soi-disant pour renforcer les mains de ces dernières dans leurs efforts pour changer la politique et l'opinion publique dans leur pays d'accueil. Les médias grecs ont également diffusé les mêmes cartes « pro-Grèce » de la mer Égée dans le cadre d'une campagne nationale.

La récente hausse de la propagande agressive d'Athènes est enracinée dans deux dynamiques géopolitiques capitales. La première est l'abandon apparemment récent par les États-Unis de leur politique traditionnelle de neutralité et de "maintien d’équilibre stratégique" entre la Turquie et la Grèce en faveur de cette dernière.

Le changement a été confirmé par une série de mesures prises par les États-Unis, telles que la levée de l'embargo sur les armes à destination de l’administration chypriote grecque ; la transformation de la baie de Souda, en Crète, et de Dedeagac en bases militaires américaines avec des visites de haut niveau de porte-avions américains et de responsables comme l'ancien secrétaire d'État américain Pompeo ; enfin, l’ovation debout qu’a reçue Mitsotakis au Congrès américain en réponse à son discours hautement provocateur contre la Turquie.

La carte blanche de Washington à la Grèce encourage forcément cette dernière à se lancer dans une telle propagande car elle est convaincue qu'elle a l'oreille des États-Unis, sans parler de la présence d'un président clairement pro-Grèce à la Maison Blanche, qui se fait appeler "Joe Bidenopoulos » et un « Grec honoraire ».

La deuxième dynamique qui pousse Athènes à passer à l'offensive de propagande est son envie de priver la Turquie de l'avantage de récolter les bénéfices de la nouvelle réalité géopolitique créée par la guerre russo-ukrainienne. Ankara a rehaussé son profil diplomatique en accueillant des pourparlers russo-ukrainiens et sa capacité à parler aux deux parties. En outre, l'alliance occidentale a redécouvert la valeur stratégique d'Ankara en raison de son effet de levier unique pour bloquer le détroit vers la Russie, sa capacité de défense indigène compétente sous la forme d'exportations de drones vers Kiev et son armée, qui est la deuxième plus grande armée de l'OTAN.

D'autre part, Athènes ne voulait pas qu'Ankara profite de l'humeur favorable apparue récemment en Occident envers la Turquie et a décidé de ternir l'image de cette dernière en la présentant comme agresseur. Mitsotakis a même établi une comparaison entre la "menace" que la Grèce perçoit de la Turquie et l'agression russe en Ukraine - une tentative claire d'assimiler la Turquie à la Russie en tant qu'"ennemis jurés" de la "civilisation occidentale".

Bien que les questions en suspens concernant la mer Égée entre la Turquie et la Grèce soient multiples, l'une des initiatives les plus provocatrices et illégales de la Grèce est la militarisation des îles orientales de la mer Égée depuis les années 1960, en violation de leur statut démilitarisé conformément au Traité de Lausanne de 1923 ainsi qu’au Traité de Paris de 1947. L'article 12 du Traité de paix de Lausanne a confirmé l'accord conclu en vertu de la Décision des Six Puissances de 1914, qui stipulait que les îles (Lemnos, Samothrace, Lesbos, Chios, Samos, Ikaria et autres) soient cédées à la Grèce à condition qu'elles restent démilitarisées. De même, l'annexe 6 du Traité de paix de Paris de 1947 a confirmé le statut démilitarisé des îles orientales de la mer Égée, cédant à nouveau les « îles du Dodécanèse » (Stampalia, Rhodes, Calki, Scarpanto, Casos, Piscopis, Nisiros, Calimnos, Leros, Patmos, Lipsos, Symi, Cos et Castellorizo) à la Grèce à condition qu'elles soient démilitarisées. Mais Athènes est en violation des deux traités.

Comme les îles orientales de la mer Égée sont extrêmement proches de la côte turque, tout actif militaire sur ces îles constitue une menace imminente et engendre un sentiment d'anxiété de la part de la Turquie. En outre, les eaux territoriales dans la mer Égée sont un autre conflit armé de la Grèce contre la Turquie. La menace de longue date de la Grèce d'étendre ses eaux territoriales de 6 miles marins à 12 miles marins implique l’intention d'enfermer la Turquie dans son littoral, privant pratiquement, et dans une large mesure, cette dernière de la liberté de navigation.

En tant que pratique courante en droit international, les zones maritimes des pays sont déterminées soit par des accords bilatéraux entre les États riverains, soit, en cas de différend, par les décisions des tribunaux internationaux compétents.

La Turquie est favorable à un accord bilatéral de délimitation avec la Grèce, qui nécessite un processus de négociation entre les deux États riverains. Or, ceci reste un non-partant depuis des années puisque la Grèce ne reconnaît même pas l'existence de divers enjeux sur la mer Égée, au lieu d'un seul : Athènes soutient qu'il ne s’agit que de la question de la délimitation du plateau continental entre les deux pays.

Au-delà du bien ou du mal du point de vue juridique, la Grèce bénéficie du soutien indéfectible de l'UE en tant que membre à part entière, en ce qui concerne ses différends avec la Turquie depuis des années. Dans le but d'isoler la Turquie, Athènes a adopté une stratégie consistant à impliquer ou à entraîner des tiers dans ses différends bilatéraux avec Ankara plutôt que de traiter directement avec elle. Des tierces parties puissantes telles que l'UE ont accordé à Athènes le luxe de ne pas prendre la peine de résoudre ses différends avec Ankara en offrant leur soutien inconditionnel à cette dernière. L’aubaine d'Athènes n'est amplifiée que par le récent changement de perspective stratégique des États-Unis vis-à-vis de la Turquie et de la Grèce, ce qui ne contribuerait certainement pas à apaiser les tensions entre Ankara et Athènes dans un avenir prévisible.

