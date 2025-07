Après la prolongation réussie de Kylian Mbappé, qui était sur toutes les langues à Madrid, le Paris Saint-Germain veut reconstruire un effectif de qualité afin de remporter la Ligue des champions, le rêve ultime des dirigeants qataris. C'est pourquoi, la prochaine fenêtre de mercato s'annonce déjà cruciale pour le club de la capitale. Avant de recruter des joueurs en adéquation avec le projet sportif, le champion de France devra opérer à un grand ménage.

Mais cette tâche ne sera pas une mince affaire. Si la direction du PSG a choisi de confier cette mission contraignante à Antero Henrique, ancien directeur sportif du club entre 2017 et 2019, qui était pourtant parvenu à faire du bon travail lors de son dernier passage à Paris, en vendant notamment Yuri Berhiche à l'Athletic Bilbao contre 25 millions d'euros (acheté 16 millions d'euros un an auparavant), certains joueurs ont déjà affirmé leur souhait de rester dans la capitale la saison prochaine.

C'est le cas de Leandro Paredes, Mauro Icardi, et Danilo Pereira. Les trois hommes qui coûtent près de 20 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain n'apportent pas les garanties sportives nécessaires depuis plusieurs saisons. S'ajoutent à eux les cas des Allemands Julian Draxler et Thilo Kehrer, qui touchent respectivement près de cinq et quatre millions d'euros chaque année, et qui n'ont été titularisés, à eux deux, qu'à 32 reprises cette saison. Un bilan bien trop faible pour espérer compter dans le futur effectif parisien.

Bloqué par des contrats en or

D'autres éléments comme Ander Herrera, Idrissa Gueye, Georgino Wijnaldum, et Laywin Kurzawa, qui n'a pas disputé la moindre rencontre cette saison, devraient être dirigés vers la sortie. Si le PSG cherche à se séparer d'une dizaine de joueurs, c'est d'abord pour faire de la place aux prochaines recrues, mais c'est aussi pour des raisons économiques. Comme le rappelle, L'Équipe, le club ne disposera que de 80 millions d'euros pour recruter cet été. Bien que le fair-play financier soit allégé, le Paris Saint-Germain affiche un déficit compris entre 200 et 300 millions d'euros cette saison. La masse salariale doit être fortement réduite pour espérer réaliser un mercato à la hauteur des ambitions affichées par le club.

Même si le PSG ne souhaite plus engager des joueurs "bling-bling" pour tenter d'alimenter son image aux dépens de son terrain, les hommes ciblés pour renforcer efficacement le groupe ont malgré tout un certain coût. Toujours selon les informations du quotidien sportif français, les Parisiens pensent au Slovaque Milan Skriniar de l'Inter Milan et au Néerlandais Sven Botman de Lille pour solidifier la défense. Mais le chantier le plus important se tiendra dans le milieu de terrain. Si aucun nom n’a encore filtré, le club doit impérativement trouver son patron dans l'entre-jeu. Luis Campos, habitué des bons coups, et qui devrait prochainement être annoncé en tant que directeur sportif du PSG, ne pourra réaliser aucune de ses transactions sans avoir dégraissé au préalable l’effectif.

En offrant depuis quelques années des contrats juteux à des joueurs de second rang, qui ne toucheront jamais autant d'argent s'ils signent ailleurs, la direction du Paris Saint-Germain récolte les fruits d'une politique longtemps basée sur l'image de marque. En délaissant trop souvent l'aspect sportif, le club était contraint par moment de réaliser des "panic-buy" (achat dans l'urgence), qui se sont avérés être des échecs. De leur côté, bien installés dans la capitale, et même s'ils ne jouent pas beaucoup, les joueurs préfèrent honorer leur bail jusqu’au bout. Mais cet été, la donne semble changer…