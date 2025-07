Le ministère turc de la Défense a annoncé, samedi, la neutralisation de 3 terroristes du PKK, dans le cadre de l'opération "Griffes-serrure" qui se poursuit dans le nord de l'Irak.

Le ministère a fait savoir dans un communiqué que les forces armées turques mènent une lutte déterminée contre le terrorisme à l'intérieur comme en dehors des frontières de la Turquie.

Ainsi, depuis le début de l'opération Griffes-serrure, 220 terroristes du PKK ont été neutralisés.

Le 18 avril, la Turquie a lancé l'opération "Griffes-serrure" contre les bastions de l'organisation terroriste "PKK" dans les zones de Metina, Zap et Avashin-Basyan dans le nord de l'Irak.

Le PKK, qui figure sur la liste des organisations terroristes de la Turquie, des États-Unis et de l'Union européenne, a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes et des enfants.