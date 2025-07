TRT a révélé un projet novateur qui, espère-t-il, tracera l'avenir des médias et de la radiodiffusion.

Le projet TRT Metaverse a été dévoilé au public lors du "TRT Metaverse & Broadcasting Forum" à Istanbul le 10 juin, avec des discours d'ouverture prononcés par le directeur général de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, et le directeur de la communication de la présidence, Fahrettin Altun.

Le forum visait à expliquer la vision d'avenir du radiodiffuseur public qui fera découvrir au public un monde tridimensionnel audacieux, nouveau et passionnant.

Dans son allocution d'ouverture, M. Altun a déclaré que TRT continuera d'être à la pointe des médias en Turquie.

"Le métavers est l'une des technologies qui va façonner notre avenir", a déclaré Altun.

"Pour le moment, les gens sont limités dans ce qu'ils peuvent faire dans le métavers, mais il semble que cela va bientôt changer notre façon de vivre, de faire des affaires et de percevoir le monde.", a-t-il ajouté.

"Nous assistons ensemble à un tournant très important dans l’histoire de TRT et de la diffusion (de l’information), à savoir la naissance de TRT Metaverse", a déclaré Sobaci.

TRT Metaverse vient "pour que TRT prenne sa place dans les premiers rangs du métavers et devienne l’un des organismes de diffusion les plus puissants dans ce domaine", a-t-il indiqué.

Dans le premier des quatre panels du forum, "Designing the Metaverse", Can Yurdakul, PDG de STANDBY.ME, a animé une discussion avec les co-fondateurs d'ILLUSORR Sara El Jamal, Begum Aydinoglu et Faisal U-K sur le TRT Metaverse et l'importance de ce projet pour l'industrie.

Aydinoglu a décrit le projet TRT Metaverse comme une "référence" qui établira les normes de l'industrie de la radiodiffusion. "Lorsque vous regardez les informations, c'est une interaction à sens unique", a-t-elle déclaré. Mais avec la nature immersive du métavers, les utilisateurs pourront "se téléporter dans un environnement pour découvrir les qualités de cet environnement", a-t-elle déclaré.

Faisal U-K a qualifié ce projet de "révolutionnaire" qui établira la norme pour l'avenir du métavers et de l'industrie de la radiodiffusion.

Aydinoglu a mis l'accent sur l'idée de pouvoir vivre des expériences de la manière dont la narration vise à le faire. "Grâce à nos recherches, l'expérience d'un avatar et l'accès à l'information sont à la pointe de la conception", a-t-elle ajouté, soulignant l'importance de trouver un équilibre entre la création de contenu et la conception dans le métavers.

TRT s'étend sur des vies dans le futur

Can Yurdakul a déclaré que le projet Metaverse de TRT a déjà dépassé le stade conceptuel et est en cours de codage pour le moment.

Sara El Jamal a averti que le métavers doit être réglementé pour offrir à ses utilisateurs des protections contre les parties mal intentionnées. En plus de fournir aux utilisateurs des options de confidentialité et de sécurité pour se protéger, Jamal a également déclaré que les organismes doivent définir leur public avant de diffuser sur Metaverse.

"Sans cela, je pense que cela finira par devenir une autre plateforme de médias sociaux et de jeux de divertissement." a-t-elle conclu.