Merter Keskin, 35 ans, est mort entre le 12 et le 13 janvier 2021, dans la ville de Sélestat, dans l'est du pays. Des images récemment divulguées montrent qu'il a été menotté et plaqué au sol par des officiers utilisant une technique connue sous le nom de "placage ventral".

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Tanju Bilgic, a déclaré, samedi, que la partie turque avait contacté les autorités judiciaires françaises et qu'une enquête était en cours.

Ce qui est visible dans les images nouvellement obtenues "ne correspond pas aux principes de l'état de droit", a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : "Dans ce contexte, nous attendons que les raisons derrière la mort de notre ressortissant soient clarifiées dès que possible."

La Turquie continuera de suivre l'évolution de la situation, a insisté Bilgic.

Des images récemment obtenues par l'Agence Anadolu montrent des policiers conduisant Keskin au poste de police, marchant calmement avec les mains menottées dans le dos.

La vidéo contredit les affirmations de la police selon lesquelles Keskin était peu coopératif et agité en garde à vue.

On voit ensuite Keskin allongé sans bouger sur un banc dans la cellule. Un officier vérifie s'il respire, puis lève son bras avant de le laisser tomber sur le sol.

Quelques instants plus tard, deux policiers le soulèvent du banc et le déposent sur le sol, Keskin ne montrant toujours aucun signe de vie.

L'un d'eux lui enlève alors sa chemise et lui tape deux fois sur le visage avant de commencer un massage cardiaque.

La vidéo semble montrer que les policiers ont mis environ deux minutes pour se rendre compte que Keskin avait cessé de respirer avant d'essayer de le réanimer.