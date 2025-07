Sievierodonetsk est devenue l'épicentre de la bataille pour le contrôle de la région du Donbass à l'est, composée des provinces de Louhansk et de Donetsk. La ville a partiellement été détruite par des affrontements, les plus violents depuis que Moscou a lancé son invasion du pays le 24 février.

Le gouverneur de la province de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré dimanche que les forces ukrainiennes et russes s'opposaient toujours dans des combats de rue à Sievierodonetsk.

Il a ajouté que les forces russes avaient pris la majeure partie de la ville mais que les troupes ukrainiennes contrôlaient toujours une zone industrielle et une usine chimique où des centaines de civils ont trouvé refuge.

Mais les Russes ont détruit un pont enjambant la Donetsk entre Sievierodonetsk et Lyssytchansk, a déclaré Serhiy Gaidai.

Il ne reste désormais qu'un seul pont encore debout, sur les trois qui reliaient les deux villes avant la guerre, ce qui réduit le nombre de routes qui pourraient être empruntées pour évacuer les civils ou permettre aux forces ukrainiennes de se replier sur la rive occidentale de l'afflux du Don.

A Lyssytchansk, une femme a été tuée et quatre maisons et un centre commercial ont été détruits par les bombardements russes, selon Gaidai.

Le chef de l'administration de Sievierodonetsk, Oleksandr Stryouk, a déclaré à la télévision ukrainienne qu'un peu plus d'un tiers de sa ville restait aux mains des forces de Kiev.

Moscou dit avoir détruit un dépôt d’armes

Après avoir dû revoir les objectifs initiaux de son "opération spéciale" en Ukraine, tels que la prise de Kiev, Moscou se concentre désormais sur le Donbass, où les séparatistes pro-russes détiennent une partie du territoire depuis 2014.

Mais l'armée russe a également frappé l'ouest de l'Ukraine, selon l'agence Interfax, en tirant des missiles de croisière pour détruire un important dépôt contenant des armes américaines et européennes dans la région de Ternopil.

Le gouverneur de la région de Ternopil a déclaré pour sa part qu'une attaque de roquettes tirées depuis la mer Noire sur la ville de Tchortkiv avait en partie détruit une installation militaire, blessant 22 personnes. Un responsable local a assuré qu'aucune arme n'y était entreposée.

Le président russe Vladimir Poutine a averti début juin que Moscou frapperait de nouvelles cibles si l'Occident fournissait des missiles à plus longue portée à l'Ukraine pour les utiliser dans des systèmes mobiles de haute précision.

Les dirigeants ukrainiens ont renouvelé leurs appels aux pays occidentaux ces derniers jours pour accélérer les livraisons d'armes lourdes alors que les forces russes pilonnent l'est du pays avec de l'artillerie.

Au sud et au sud-ouest de Sievierodonetsk, les forces russes continuent de procéder à des tirs de mortiers et d'artillerie, a indiqué dans un point quotidien l'état-major ukrainien, selon lequel des tentatives d'avancées russes ont cependant été repoussées.

L'Institute for the Study of War, basé aux Etats-Unis, juge que les forces ukrainiennes ont opposé une résistance plus forte qu'attendu mais sont en train de puiser dans leurs derniers stocks d'armes et de munitions remontant à l'époque soviétique et auront besoin d'un soutien constant des Occidentaux.