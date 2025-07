Le M23, dit "Mouvement du 23 mars", est un ancien mouvement de rébellion tutsi de la province orientale du Nord-Kivu vaincu en 2013 par l'armée de RDC à la suite de près de deux années d'insurrection. Les accrochages avec les forces loyalistes dans le Nord-Kivu ont repris depuis plusieurs mois.

Bunagana était un bastion du M23 lors de l'insurrection au cours de laquelle Goma avait été envahie avant que les forces congolaises et de l'Onu ne chassent les rebelles vers le Rwanda et l'Ouganda voisins.

Bunagana se situe à environ 55 km au nord-est de Goma et est l'un des principaux points de passage vers l'Ouganda.

"Nous sommes déjà sous le contrôle du M23", a déclaré lundi à Reuters Jean-Baptise Twizere, président d'une organisation représentative de la société civile, depuis Bunagana.

Il a ajouté que les militaires congolais qui se sont retrouvés encerclés dans Bunagana "n'ont rien pu faire et qu'ils ont quitté la ville à 23h00 (dimanche soir)".

Edgard Mateso, le vice-président d'un groupe de défense des droits dans la province du Nord-Kivu, a confirmé la prise de contrôle par le M23.

Le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouvernement militaire du Nord-Kivu, a déclaré qu'il n'avait pas encore d'informations et qu'il se rendait sur le terrain.

Le bureau du gouverneur a déclaré dimanche que les forces congolaises avaient "mis en déroute" le M23 après des attaques menées tôt le matin près de Bunagana , tuant plusieurs combattants.

Les autorités congolaises ont accusé dimanche les soldats et l'artillerie rwandais de soutenir l'assaut du M23 à Bunagana. Le Rwanda a nié à plusieurs reprises avoir soutenu la plus récente offensive des rebelles, qui a débuté le mois dernier. (Reportage Djaffar Sabiti et Erika Mwisi, rédigé par Sofia Christensen; version française