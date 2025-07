Au moins six civils ont été tués samedi et dimanche, dans une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés contre les villages de Alga et de Boulounga dans la commune de Bourzanga dans le Centre-nord du Burkina Faso, a appris lundi, l’Agence Anadolu de sources concordantes.

"Ces localités abritant d’importants sites d’exploitation artisanale d’or ont été la cible des terroristes. Six personnes ont été tuées, plusieurs blessés, des maisons et biens incendiés et du bétail emporté", a rapporté la plateforme de suivi des attaques terroristes "Sahel Security".

L’attaque a été rapportée par les médias locaux burkinabè, dont l’Agence d’information du Burkina (AIB) qui cite une source administrative.

"Les assaillants ont pillé le site d'orpaillage de Alga, emporté des motos et des vivres et incendié les boutiques à leur arrivée samedi vers 18 heures sur le site. Malheureusement 4 personnes ont été tuées. Ce matin 12 juin vers 6 heures, ils sont revenus et 2 personnes ont été tuées à Boulounga" a relaté l’AIB.

Des habitants de la localité joints au téléphone dimanche par l’Agence Anadolu ont confirmé l’attaque, ajoutant que cette situation a engendré un déplacement massif des populations vers la commune de Bourzanga et le chef-lieu de la province, Kongoussi.

Aucune partie n’a revendiqué cette attaque jusqu’à lundi à 7H00 GMT.

Par ailleurs, le week-end a été marqué par de nombreux incidents sécuritaires au Burkina Faso.

Dans la nuit du samedi à dimanche, des individus armés ont fait irruption dans la commune de Seytenga, province du Seno (Sahel) pour s'en prendre aux populations civiles, a annoncé dimanche soir le gouvernement burkinabè dans un communiqué.

"Selon les premières informations à la disposition du gouvernement, cette situation a provoqué un déplacement des populations de cette localité vers la commune de Dori, située à 47km", indique le communiqué.

"Les unités d'intervention ont été déployées dans la zone en vue d'évaluer la situation et de procéder aux opérations de sécurisation", a assuré le gouvernement précisant qu’"à l'étape actuelle (dimanche soir) un bilan officiel ne peut être établi au regard de la complexité de la situation".

"Un bilan précis est en train d'être dressé par les services compétents et le gouvernement s'emploiera en temps utile et en toute responsabilité à informer l'opinion sur ces événements tragiques de Seytenga", a conclu le gouvernement.

Depuis 2015, plusieurs localités du Burkina Faso sont en proie à des attaques terroristes ayant fait plus de 2000 morts, civils et militaires, et plus de 1,9 million de déplacés internes, selon les autorités.