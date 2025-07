Les minorités en Allemagne se plaignent depuis longtemps de discrimination et de racisme ouvert, mais les messages récemment apparus sur les réseaux sociaux d'un parti politique d'extrême droite brossent un tableau terrifiant.

Les discussions de groupe WhatsApp divulguées sur internet, appartenant au parti Alternative for Deutschland (AfD) présentent une condamnation accablante de la politique allemande. Alors que les sentiments d'extrême droite ont augmenté en Allemagne et dans toute l'Europe au cours des dernières années, les politiciens du pays ont longtemps eu une attitude de laisser-faire face à une question qui pourrait devenir une urgence nationale.

Les groupes de défense des droits de l’homme ont noté un nombre record d'attaques d'extrême droite contre des minorités ethniques et religieuses l'année dernière. Selon les statistiques du gouvernement, 23 000 attaques d'extrême droite ont été enregistrées en 2020, soit près de 20% de plus que l'année précédente.

Mais les fuites brossent également un tableau très préoccupant pour le gouvernement, car 76 des 92 députés de l'AfD étaient également membres du groupe WhatsApp en question.

Parmi les sujets abordés figuraient notamment le « changement de régime » par l'effondrement économique ainsi que les appels à la « prison à vie » de l'ancienne chancelière Angela Merkel.

Un haut responsable du parti a écrit « L'Allemagne pour les Allemands » et a suggéré d'offrir une formation sur le thème « L'élargissement des frontières extérieures ! » - faisant écho aux slogans néonazis courants.

Mais ceci n’est pas un nouveau sujet de controverse pour l'AfD; ses dirigeants ont une longue histoire de déclarations controversées dans le passé, certaines frisant la criminalité.

Ces déclarations divulguées sur internet constituent un défi direct aux valeurs démocratiques allemandes. Alors que la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, s'apprête à effectuer une visite officielle en Turquie, les Allemands d'origine turque vivent dans la peur des attentats d'extrême droite.

Dans un communiqué de presse avant sa visite, la ministre des Affaires étrangères Baerbock a déclaré : « Un cœur allemand et un cœur turc battent chez des millions de personnes en Allemagne. L'époque où cela était considéré comme un problème est révolue ».

Ses sentiments sont peut-être sincères, mais l'image de l'Allemagne qu'elle peint ne saurait être plus éloignée de la vérité. L'Association turque d'Allemagne appelle à plusieurs reprises à l'égalité des chances, à des lois plus strictes contre la discrimination et à une meilleure protection contre les attaques d'extrême droite.

Une personne sur cinq en Allemagne est issue de l'immigration, et beaucoup expriment ouvertement peu ou pas de confiance dans les institutions gouvernementales lorsqu'il s'agit d'être traités sur un pied d'égalité avec leurs « homologues blancs ».

Atténuer le risque d'attaques d'extrême droite pose un véritable défi au gouvernement de coalition de gauche, qui est sous pression pour mettre en œuvre son plan d'action en 10 points contre l'extrême droite.

Mais de nombreux observateurs de la politique allemande disent qu'il y a des craintes d'une réaction violente de l'extrême droite qui sont clairement validées par les fuites – des craintes que des divisions politiques profondes où l'extrême droite est prête à utiliser la violence, soient plausibles.

En 2019, un homme politique allemand qui s'était prononcé en faveur de l'arrivée des réfugiés en Allemagne a été abattu par un membre d'extrême droite à son domicile. Quelques mois plus tard, en 2020, un autre membre d'extrême droite a tiré et tué 11 personnes dans la ville de Hanau, la quasi-totalité des victimes étant issues de l'immigration.

Dans les scénarios de division politique, ce sont souvent les plus vulnérables de la société qui deviennent des cibles faciles. Les craintes que des groupes politiques d'extrême droite se radicalisent et entreprennent des actions violentes deviennent rapidement des réalités manifestes.

Le personnel de certaines des grandes mosquées allemandes est désormais en contact avec des services de sécurité pour bénéficier d'entraînements en vue de réagir en cas d'attaque terroriste d'extrême droite. Dans certains cas, les mosquées ont même partagé leurs plans de construction avec les services de sécurité en cas d’attaques terroristes d'extrême droite et de prises d’otages.

Au fil des ans, les services de sécurité allemands ont, lors de plusieurs raids, récupéré des armes dangereuses - y compris divers types d'armes à feu et du matériel de fabrication de bombes - auprès des membres d'extrême droite qui avaient l'intention de les utiliser pour inciter à la guerre civile en Allemagne. Certaines des arrestations les plus alarmantes ont eu lieu au sein des forces spéciales de l'armée allemande.

Pendant la pandémie de Covid-19, ces divisions politiques n'ont fait que s'approfondir, l'extrême droite étant accusée de théories du complot et d'opinions mal informées qui ont inspiré et catalysé des centaines de manifestations à travers le pays appelant à la fin de toutes les restrictions de Covid-19.

Alors que l'AfD a été proscrite comme une "entité suspecte" par un tribunal allemand et qu'il y a des appels pour qu'elle soit placée sous surveillance, les perspectives de la politique intérieure de l'Allemagne sont plutôt défavorables. Avec une augmentation de près de 30 % du coût du gaz domestique et d’électricité, une inflation alimentaire sévère, une hausse des prix du carburant ainsi qu’une croissance économique globale stagnante, il est fort probable de voir de nouveaux appels pour renverser le gouvernement actuel.

La scène européenne

Alors que sur le plan intérieur, les politiques de l'AfD menacent la stabilité politique historique de l'Allemagne, sur la scène européenne, l'influence de l'Allemagne a subi quelques coups sévères au cours des dernières années, la crise des réfugiés syriens marquant le début de la fin du leadership allemand en Europe.

La forte résistance de pays comme la Hongrie et la Pologne à accepter des réfugiés musulmans de la Syrie et d'Irak a laissé l'Allemagne dans une position délicate.

De nombreuses années plus tard, la crise des réfugiés s'est apaisée, mais la Hongrie et la Pologne n'ont toujours pas été sanctionnées ou pénalisées, ce qui met en lumière le recul de la puissance de l'Allemagne en Europe.

La guerre plus récente en Ukraine a révélé l'influence décroissante de l'Allemagne en Europe.

La tentative de l'Allemagne d'atténuer le risque intérieur de punir trop durement la Russie expose ses vulnérabilités à ses amis et partenaires européens.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a d'abord hésité à envoyer une aide militaire à l'Ukraine, invoquant des conséquences négatives pour son pays, comme la cessation immédiate de l'accès à tout le gaz russe, qui est une bouée de sauvetage pour l'industrie allemande.

Alors que les États membres de l'Est de l'UE tels que la Lettonie et la Pologne ressentent le feu de la guerre en Ukraine, beaucoup prennent note de l'hésitation de l'Allemagne à traiter durement la Russie. Et selon certains analystes, la volonté de l'Allemagne de payer le gaz russe en roubles met encore plus en péril la réputation de l'Allemagne.

Ce gouffre affecte également l'influence de l'Allemagne dans les pays qui sont en décalage avec l'UE sur d'autres questions.

En Pologne, par exemple, les réformes judiciaires rejetées par l'UE comme étant « antidémocratiques » ont par inadvertance bloqué des milliards d'euros de financement de l'UE à la Pologne. L'Allemagne aurait auparavant eu un siège à la table pour résoudre ces problèmes, mais la Pologne se sentant malmenée en raison de la faible réponse de l'Allemagne à la Russie, il serait difficile pour les responsables allemands de prendre le terrain moral élevé ou d'avoir suffisamment de capital politique pour convaincre Varsovie à abandonner les réformes controversées.

Le président hongrois Viktor Orban a exprimé son intérêt à l'augmentation des importations de gaz russe dans le pays. Mais une réponse allemande faible suite au virage d'Orban vers la politique d'extrême droite dans un passé récent lui a permis de prendre des décisions qui s'écartent des orientations politiques de l'UE.

Toute tentative future de l'UE pour forcer la Hongrie à éloigner sa dépendance économique de la Russie aboutira invariablement à ce que la Hongrie prétende qu'elle suivait simplement la voie tracée par l'Allemagne.

Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que leur auteur et ne reflètent pas forcément la ligne éditoriale de TRT Français. Pour toute information, veuillez contacter : info@trtfrancais.com